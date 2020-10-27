صور.. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي يشتري "باذنجان محشي" من سوق الخضار بمطروح

فاجئ السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، أهالي مطروح في سوق الخضار، حيث تجول في السوق لشراء "باذنجان" لإعداد "المحشي" وهي أكلة يحبها الأجانب.

وفوجىء الأهالى بالسفير يترجل على قدميه فى سوق الخضار بمطروح، صباح اليوم، بصحبة زوجته، ودون حراسة، على هامش زيارته للمحافظة على رأس بعثة دبلوماسية، وتجول السفير في السوق لشراء الخضار من الباعة، ما عكس عشق الأجانب للأكلات المصرية، وثقتهم فى الخضروات المحلية، كما عكس الأمن والأمان الذى تتمتع به المحافظة.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إستقبل منذ يومين بمكتبه السفير كريستيان برجر "رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى" والسفير جامبوكانتينى سفير إيطاليا بالقاهرة، وجوليا مانتينى السكرتير الأول بالسفارة الإيطالية، لمناقشة المساهمة فى المشروعات التنموية خاصة الزراعية والمشاركة المجتمعية، وما تمثله من أهمية إقتصادية واجتماعية لمواطنى مطروح.

وأشاد المحافظ بالمساهمات الجادة للاتحاد الأوروبى والمشروع الإيطالى خلال السنوات الماضية فيما يجرى على أرض مطروح خاصة خلال المرحلة الماضية من عام 2015 -2020 من جهود تنموية ودعم الاستراتيجية الوطنية للسكان والتى كان أهمها مشروعات للتنمية الزراعية والريفية، فى مجالات عدة كالآبار والسدود والمشروعات البيئية، خاصة بالتجمعات الصحراوية وتوفير حياة كريمة لهم، إنطلاقا من التعاون الدائم، والشراكة فى خطوات التنمية مع الاتحاد الأوروبي ودولة ايطاليا الصديقة مع تطلع محافظة مطروح الى مزيد من ذلك التعاون البناء، الذى يواكب فى الوقت ذاته إهتمام الدولة المصرية بجميع أجهزتها بتنمية مطروح والتى تمثل 1/6 مساحة مصر بامتداد ساحلى لمساحة 450 كم وعمق 400 كم.