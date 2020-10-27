معارض تركي لأردوغان: أحرق حقيبة زوجتك الفرنسية فالناس تبحث عن الخبز

انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيلتشدار أوغلو، دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للأتراك، بمقاطعة البضائع الفرنسية، وقال كيلتشدار أوغلو "هل لدى مواطنينا القدرة على شراء البضائع الفرنسية؟ هل العامل البسيط لدينا يستطيع أن يهدي زوجته عطراً فرنسياً؟ الناس تبحث عن الخبز، وأنت تقول سنقاطع البضائع الفرنسية؟".

وفي اجتماعه مع كتلة حزبه البرلمانية، الثلاثاء، وجه كيلتشدار أوغلو، انتقاداته لدعوة أردوغان، قائلاً "أنت من عليه أن يقاطع البضائع الفرنسية، وقصرك الراقي أيضا؟ لديك طائرات فرنسية، بعها فوراً، وزوجتك أمينة، لديها حقيبة فرنسية سعرها يوازي 50 ألف يورو، لتحتج وتحرقها أيضاً في حديقة قصرك".

هوت الليرة التركية، الثلاثاء، إلى أسوأ مستوى لها على الإطلاق، أمام الدولار الأمريكي، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع المالية في البلاد. وذكرت وكالة "رويترز" أن الدولار الأمريكي أصبح يساوي 8.19 ليرة تركية، وهذا أسوأ مستوى تحققه الليرة التركية منذ عام 1999.

وكانت العملة التركية سجلت، الاثنين، 8.05 مقابل الدولار الأمريكي، بسبب قلق المستثمرين حيال قرار البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الأسبوع الماضي ومخاوف جيوسياسية.

وأدت التوترات في العلاقات مع الولايات المتحدة والخلاف مع فرنسا والنزاع مع اليونان على الحقوق البحرية والمعارك في ناغورني كاراباخ إلى إثارة قلق المستثمرين، وهو ما انعكس سلبا على أداء العملة.

وأضاف "نحن نريد أن تعيش البلدان في أمان، أصبحنا وحيدين في العالم، إن كنت شجاعاً فأغلق شركة السيارات الفرنسية (رينو)، هل تقول لمصر شيئاً؟ لا يمكنك أن تقول، أصبحنا وحيدين حتى في قضايانا المحقة، نحن نحترم كل البلدان ولكن على كل البلدان أن تحترمنا أيضاً، إذا سلمت تركيا لثلة من المحتكرين، هذا يعني أنك لا يمكن أن تكون محباً لبلدك".

وكان الرئيس التركي دعا لمقاطعة بضائع فرنسا مشيرا إلى أن لرئيسها إيمانويل ماكرون أجندة "معادية للإسلام".

وجاءت تصريحات أردوغان، الاثنين، تعبيرا عن غضب بالعالم الإسلامي من صور مسيئة نُشرت في فرنسا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.