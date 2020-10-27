وفاء الإدريسي: الفقهاء اجتهدوا في تحديد مدة الحمل في حدود وسائل عصرهم

علقت الدكتورة وفاء الإدريسي، أستاذة الحضارة الإسلامية جامعة تونس، على أراء الفقهاء حول مدة الحمل لدى المرأة، مشيرة إلى أن بعض الفقهاء ذكروا أنها قد تصل لـ6 سنوات، مؤكدة أن هذا الأمر كان اجتهاد من هؤلاء الفقهاء، في جيل لم يكن يمتلك وسائل علمية، وكان يعيش في جو مُطلق فحاولوا أن يجتهدوا بما لديهم من وسائل.

وأضافت "الإدريسي"، خلال حوارها في برنامج "يتفكرون"، مع الدكتور خالد منتصر، على شاشة "الغد" الإخبارية، أن الفقهاء الذين حددوا فترة الحمل، لم يكونوا أطباء أو مختصين، لكنهم راعوا ما كانوا يعيشونه في هذا الوقت، "نحن اليوم في فترة أخرى تمامًا، اجتهاداتهم ربما كانت مفهومة أو غير مفهومة في وقتهم، لكن لا معنى لها من الصحة اليوم".

وأشارت أستاذة الحضارة الإسلامية جامعة تونس، إلى أن لدينا الآن من الوسائل العلمية، ما تُثبت مدة الحمل، والأجل الأقصى والأجل الأدنى لهذه المدة، التي لا يجب تجاوزه، "مع كل تقدير لعلمائنا، وهم الذين نحتذوا بحذوهم بذلوا جهودهم، وفقا بما كان لديهم من وسائل في ذلك العصر، حاولوا أن يفهموا، ولم يكن لديهم إمكانات تساعدهم على ذلك".

وتابعت: "يجب أن نقتضى بأول آيات في القرآن وهي اقرأ، وهذا يعني التعلم، لما العلم يقول لنا شيء علينا أن نجتهد نحن فيه، مثل ما اجتهد أسلافنا من الفقهاء، نحن نعيش في زمان غير زمانهم بمعطيات علمية مختلفة تماما، اكاد أجزم ان الفقهاء إن عاشوا اليوم بما لديهم من قدرات في الاجتهادات لقالوا قول العلم لأن الدين بدأ وارتكز على طلب العلم، لا يمكن أن يكون الدين ناقضا للعلم".