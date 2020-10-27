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نائب "الإسكان": آخر موعد لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية يونيو المقبل

"عباس": الانتهاء من ممشى أهل مصر بديسمبر.. وبناء أبراج شاهقة بماسبيرو

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عمرو حسني
11:19 م | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
العاصمة الإدارية الجديدة

العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، إن وزارة الإسكان، ستعمل على بناء أبراج شاهقة في منطقة ماسبيرو، بعد تطويرها وتحويلها من منطقة عشوائية إلى مناطق جذب تجاري وسياحي، وستتواجد أبراج بارتفاع 30 دور بعضها سكني وبعضها سياحي، ومن المقرر إنشاء 4000 وحدة ضمن خطة الدولة، لتطوير منطقة وسط البلد، مع مراعاة طلبات بعض السكان الذين يريدون السكن في نفس مناطق منازلهم القديمة.

وأضاف "عباس" في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن وزارة الإسكان تعكف حاليا على تطوير "ممشى أهل مصر" بطول كورنيش النيل، وسيتم التطوير على مرحلتين، الأولى من كوبري إمبابة حتى كوبري 15 مايو، والثانية من كوبري 6 أكتوبر حتى كوبري قصر النيل، والأخيرة من كوبري قصر النيل حتى نهاية الكورنيش في حلوان، وسيتم الانتهاء من المراحل الثلاثة في منتصف ديسمبر المقبل.

وأشار نائب وزير الإسكان، لمتابعة المشروعات القومية، إلى أن الوزارات ستبدأ في الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع بداية العام المقبل، وسيكون أخر موعد للنقل هو يونيو 2021، فيما سيتم استغلال أصول الدولة غير المستغلة بشكل جيد.

وتابع أن الوزارة، قدمت دراسة حول 85 موقع من أجل استغلالهم لبناء سكن اجتماعي، وعرض بعض الأماكن للاستثمار أو بناء وحدات استثمارية على الأراضي التابعة للدولة، وغير مستغلة في إطار تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة.

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