أين تذهب مجهولة النسب المُطلقة؟ التضامن تجيب

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، إن المطلقة من فتيات أي دار رعاية من حقها العودة إلى الدار مرة أخرى، إذا لم يكن معها أبناء.

القباج: فى حالة وجود أبناء يجري نقلها لدار أخرى تتناسب مع ظروفها الجديدة

وأضافت الوزيرة، فى بيان لها، أنه فى حالة وجود أبناء فسيجري نقلها لدار أخرى تتناسب مع ظروفها الجديدة، مشيرة إلى أنه سيجري التأكد من حصول جميع الشباب والفتيات على تدريبات برنامج "مودة" لإعدادهم لمرحلة الزواج، كما سيجري فتح الباب للتوجيه والاستشارات الأسرية بصفة خاصة أثناء الفترة الأولى من الزواج للحد من نسب الطلاق وتوفير حياة مستقرة لهن ولأطفالهن.

ووجهت نيفين القباج، بتحمل وزارة التضامن الاجتماعي، للمصروفات الدراسية لطلاب المدارس والجامعات داخل دور الرعاية، وتكلفة تنمية مهاراتهم سواء كانت فنية أو حرفية أو إدارية لإعدادهم لسوق العمل، وكذلك توفير تأمين صحي شامل لهم مع اعتبار المستلزمات الإضافية للأطفال والشباب ذوي الإعاقة.

وأضافت أن الوزارة تستهدف تحسين منظومة الرعاية بأكملها سواء لأطفال بلا مأوى أو سيدات و كبار بلا مأوى، لافتة إلى أن الوزارة أصدرت معايير الجودة لـ1300 دور رعاية، في إطار حماية ورعاية من هم بلا مأوى داخل دور الرعاية، مشيرة إلى أن مؤسسات الرعاية تتنوع ما بين 516 دار أيتام على مستوى الجمهورية، و172 دارًا للمسنين، و19 دارًا لكبار السن بلا مأوى، و8 مراكز لاستضافة المرأة، و132 دارًا للمغتربات، و2065 مؤسسة للدفاع الاجتماعي، و11 ألف حضانة نهارية.

إصدار بطاقات لمواطنين متطوعين للمشاركة فى الرقابة على دور الرعاية

وأكدت أنه سيتم إصدار بطاقات لمواطنين متطوعين للمشاركة فى الرقابة على دور الرعاية، قريبا، لافتة إلى أن عدد مؤسسات كبار بلا مأوى فى مصر يبلغ 19 مؤسسة على مستوى الجمهورية، من بينها مؤسسات لسيدات بلا مأوى، ومؤسسات لرجال بلا مأوى ومؤسسات تضم سيدات ورجال بلا مأوى ومسنين في ذات الوقت.