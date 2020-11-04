5 إرشادات من الصحة للمدارس للتعامل مع الطلبة المصابين بكورونا

وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة إرشادات للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في المدارس، لضمان عام دراسي آمن للطلاب وأولياء الأمور، تزامنا مع ذلك يستعرض "الوطن" فى نقاط هذه الإرشادات كالتالي:

- في حال إصابة الطالب بأعراض كورونا، فإنه يتم توجيهه مباشرة إلى غرفة العزل المؤقت في المدرسة، لحين تقييمه من قبل الطبيب.

- وفي حال إذا كانت أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد بسيطة، يتم عزل الطالب منزليا لمدة 14 يوما، ومتابعته من خلال كارت متابعة، يتم استيفاؤه من الإدارة الصحية.

- ويتضمن تفاصيل كارت متابعة الطالب المعزول منزليا، اسم المحافظة، اسم الإدارة التابع لها المريض، اسم المدرسة، عنوان الطالب، القائم بالمتابعة، موبايل القائم بالمتابعة، اسم الحالة ، الموبايل الشخصي،تليفون من فرد من افراد الأسرة، الأعراض، وتاريخ البداية الأعراض وتاريخ انتهاء العزل ، وجود مرض مزمن، حاللة المخالطين.

- وقالت الوزارة إنه اذا كانت الأعراض بسيطة يقرر الطبيب إحالة الطفل إلى العزل المنزلي، ومتابعته منزليًا لمدة 14 يومًا، وبعد اختفاء الأعراض نهائياً، يعود الطفل إلى المدرسة بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض.

- أما إذا كانت الحالة أعراضها من متوسطة إلى شديدة، فإنّها سوف تحتاج إلى إحالة إلى مستشفى عزل، وفي هذه الحالة يتمّ الاتصال بولي أمر الطالب للحضور إلى المدرسة ومرافقة طفله إلى أقرب مستشفى ويتمّ النقل عن طريق سيارة إسعاف، وتتمّ متابعة الطالب لمدة 14 يومًا، فإذا اختفت الأعراض يعود إلى المدرسة بعد 3 أيام أما إذا استمرت الأعراض يستمر عزله وإعادة التقييم وفقًا لما يراه الطبيب.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية