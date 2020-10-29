طقس 72 ساعة مقبلة.. معتدل نهارا وبارد ليلا وأمطار خفيفة بمناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، حيث يسود طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة غربًا، وتنشط الرياح على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، طقس الـ72 ساعة المقبلة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 30 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

درجات الحرارة يوم السبت 31 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة يوم الأحد 1 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.