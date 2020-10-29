إصابة 8 أشخاص في حادثي تصادم بالمنوفية

أصيب 8 أشخاص، في حادثي تصادم بطريقي "قويسنا - شبين الكوم، ونزلة الباجور" علي الطريق الإقليمي، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين للمستشفيات تزامنًا مع انتقال قوات الشرطة للتحقيق والفحص.

وقال مصدر أمني إن طريق شبين الكوم، شهد انقلاب سيارة نقل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، فيما وقع الحادث الثاني بعد تصادم سيارة أجرة بأخرى على طريق تزلة الباجور، ما نتج عنه إصابة 3 ركاب، وتم فتح الطريق في الحادثتين لمنع تكدس السيارات بعد انتقال إدارة المرور وقوات الشرطة لتحرير المحضرين.

وأكد الدكتور أحمد سمير، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، أن حالات الإصابة في الحادثتين تراوحت بين كسور وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين إلي أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم نحت إشراف الأطباء.

كان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادثتين في شبين الكوم، ونزله الطريق الإقليمي بالباجور ما أدي إلي إصابة 8 أشخاص، وعلي الفو انتقل رجال المرور وقاموا بفتح الطريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضرين بالواقعتين، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعتين .