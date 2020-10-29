كاميرات المراقبة ترصد لحظة قفز ربة منزل من الطابق الرابع بالسويس

ألقت ربة منزل بنفسها من الطابق الرابع في محافظة السويس، أثناء محاولة هروبها من زوجها بعد أن سبته بأبيه، ونقلت سيارة الإسعاف المجني عليها إلى المستشفى في حالة سيئة.

تلقى اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى السويس العام، بوصول سيدة في العقد الثاني من العمر، من سكان منطقة "كفر أحمد عبده" مصابة بكسور في الجمجمة.

وأكدت التحريات أن مشاجرة نشبت بينها وبين زوجها بسبب خلافات بينهما، دفعها إلى سبه، ليقوم بمطارتها بسلاح أبيض فألقت بنفسها من شرفة المنزل، ورصدت كاميرات المراقبة لحظة سقوط المجني عليها، حيث ظهرت تتدلي من أعلي وسرعان ما فشلت في الاحتفاظ بتوازنها، فسقطت على الأرض.

وعقب تحرير محضرًا بالواقعة تمكنت مباحث السويس، بقيادة العميد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث المديرية من القبض على الزوج، الذي أكد في أقواله أن الضحية سبته بأبيه وأمه فحاول تأديبها إلا أنه فوجئ بها تهرول تجاه النافذة وتلقي بنفسها من الطابق الرابع، مؤكدا أنه حاول إنقاذها إلا أنه لم يتمكن، فيما أكد التقرير الطبي للمصابة، أن حالتها تحتاج لرعاية فائقة.