عاجل.. هندسة حلوان تنفى تعليق الدراسة: عزل منزلي لطالبين للاشتباه فقط

نفى الدكتور محمد حسن، عميد كلية الهندسة جامعة حلوان فرع المطرية، ما تردد عن تعليق الدراسة لطلاب الفرقة الثالثة بكلية هندسة المطرية، مشيرا إلى أن نظام التعليم الموجود في الكلية يعتمد على نظام الهجين المقر من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات.

وأوضح حسن، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأسبوع الماضي تم الاشتباه بكورونا في حالتين من الطلاب أثناء تواجدهم بالكلية، مشيرا إلى أنه تم عمل الإجراءات الاحترازية معهم، وتوصيتهم بالعمل المنزلي حين التأكد من إصابتهم من عدمه، مشيرا إلى أن تأكد إصابتهم لم تظهر بعد، موضحا أن الكلية قامت بفحص المخالطين لهم ولم تثبت أي حالات إصابة أو اشتباه.

وتابع أن الكلية تجرى دوريا عمليات التعقيم والتطهير لجميع الأماكن بالكلية، منوها بأن أي حالة يتم الاشتباه بها، يتم عزلهم منزليا وتوفير كافة الخدمات لهم، ومتابعتهم من قبل إدارات الكلية.

وكانت جامعة حلوان، أعلنت اليوم، عن تقدمها في التصنيف الدولي qs الانجليزي للجامعات، وتقدمها للمركز السابع محليا، من بين 25 جامعة مصرية، واحتلالها المركز 41 على مستوى الجامعات العربية.

ومن جانبه، علق الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، على هذا الإنجاز قائلا: "الجامعة تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للتنبؤ في كبرى التصنيفات العالمية، فضلا عن الإمكانيات المتميزة"، مؤكدا على سعي الجامعة دوما للصدارة من خلال دعم وتحفيز الباحثين على النشر الدولي في المجالات العلمية لمختلف القطاعات سواء كانت علمية أو طبية أو هندسية.

وقال الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة، إن الجامعة شهدت تقدماً ملحوظاً في التصنيفات العالمية التى تعتمد على عدة عوامل منها السمعة الأكاديمية للجامعة عالمياً، وكذلك السمعة لدى جهات التوظيف، ونسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس ومعدل النشر واستشهادات الباحثين.