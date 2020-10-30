المخرج أمجد أبوالعلا: فوز فيلم "16" في "كان" لم يؤثر على نتائج "الجونة"

قال المخرج السوداني أمجد أبوالعلا عضو لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي إن فوز فيلم "16" بالسعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي لم يؤثر مطلقا على نتائج وجوائز مهرجان الجونة السينمائي.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، كما تضمنت فعاليات الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وكان عُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وحصد الفيلم المصري "16" للمخرج والسيناريست سامح علاء، جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي، ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى في أي من أقسام المهرجان، بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.

وكان الفيلم حصل من قبل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، لتصبح هذه هي ثالث جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة والثلاثين، ويعتبر مهرجان نامور الأهم في بلجيكا، ومن أهم المهرجانات الفرانكفونية في أوروبا.

وتسلم الجائزة المخرج سامح علاء الذي عبر عن سعادته وفخره، وأن الكلمات لا تسعفه للتعبير عن شعوره بهذه الجائزة الكبرى.