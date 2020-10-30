السلطات الأمريكية تعتقل 5 أشخاص بتهمة العمالة لحكومات أجنبية

وجهت السلطات الأمريكية الاتهامات لثمانية أشخاص بانتهاك سيادة القانون بالدولة، والتآمر للعمل كعملاء غير قانونيين لحكومات أجنبية.

ووفقاً لما نشره موقع "جارديان" البريطاني، أمس، فقد قام هؤلاء الأشخاص بتهديد بعض الأسر الصينية، لإجبارهم على العودة إلى أراضيهم ومواجهة الاتهامات الصادرة ضدهم.

وتمكنت السلطات الأمريكية، أمس أول، من القبض على 5 أشخاص من أصل الثمانية في نيوجيرسي، نيويورك، وكاليفورنيا، ومن ضمنهم محقق أمريكي، وتعتقد السلطات أن البقية في الأراضي الصينية.

وقال جون ديميرز مساعد وزير العدل الأمريكي، إن المتهمون ينتمون لمنظمة صينية تدعى "فوكس هانت" أو ما تعرف باسم "صيد الثعالب"، وكانت الصين قد أوضحت أن هذه المنظمة حملة دولية لمكافحة الفساد، والقبض على الهاربين الشرعيين وإعادتهم إلى الصين لمواجهة الاتهامات الجنائية.

وقال سيث دوتشارم ممثل وزير العدل الأمريكي في المنطقة الشرقية بنيويورك: "تعتبر هذه هى العملية الأولى من نوعها، واعتقد أنها مهمة جدا".

وقال مساعد وزير العدل الأمريكي: "أن بأي حال من الأحوال، هذه العملية تعتبر انتهاكا واضحا لسيادة القانون والمعايير الدولية".

وهدد المتهمون أسرة صينية لترك الولايات والعودة إلى الصين، حيث تلقت الأسرة رسالة تهديدية مضمونها: "إذا كنت تجرؤ على العودة إلى البر الرئيسي، ودخول السجن لعشرة سنين، ستكون زوجتك وطفلك في أمان، هذا هو الأمر النهائي".

وألقي القبض على ثلاثة من الأشخاص المتهمين في نيويورك ونيو جيرسي وأسمائهم جو يونج، هونجرو جين، ومايكل مكماهون، ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة اليوم.

وطبقا للحساب "مايكل مكماهون" الشخصى على موقع "لينكيد ان" فهو رقيب شرطة متقاعد منذ 2003 بنيويورك.

وتم إلقاء القبض على اثنين أخرين في كاليفورنيا وهم رونج جين، وتجين كونجينج، ولا يزال كلا من جو فينج، هو جي، ولي مينجون طلقاء.

وكتب موقع "سينا" الصيني الإخباري، أمس، اعتقال الولايات للخمسة أشخاص من "فوكس هانت" يعتبر منع الصين من محاربتها للفساد، "هؤلاء الأشخاص الهاربين هم مجرمون اقتصاديون، ومسؤولون فاسدون أخذوا الكثير من أموال الصين وهربوا إلى الولايات المتحدة".

وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يستهلك هذه الأموال في الولايات المتحدة، وبالطبع لن تساعد الولايات في عودة المجرمين الهاربين.

وأوضحوا أن الولايات تحاول تشويه سمعة "فوكس هانت" بتسمية هؤلاء الهاربين بالـ"منشقون" بدلا من المجرمون.

وأكد أن "فوكس هانت" تعطي أهمية كبيرة للالتزام بالقوانين المحلية، وأظهروا صبرا كبيرا من أجل ألا يتعارضوا مع القوانين المحلية، ولهذا فهي تحرز تقدما بطيئا في الولايات المتحدة والدول الأوروبية.