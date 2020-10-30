مدير مهرجان الجونة: لم أتوقع النجاح في ظل كورونا والجوائز ستكون مفاجأة

قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة، إنه لم يتخيل نجاح المهرجان في دورته الحالية بسبب فيروس كورونا وما يحدث على مستوى العالم، بينما نجح المهرجان بشكل منقطع النظير في نسخته الحالية، وجاءت الدورة الحالية كأكبر دورة له منذ إعلانه قبل 4 سنوات، وشهد تصاعدا في الأعمال والآفاق الجديدة.

وأضاف "التميمي"، خلال تصريحاته للإعلامية لميس الحديدي، بالحفلة الختامية لمهرجان الجونة 2020، والمذاع على فضائية "ON E" أن المهرجان هذا العام كان به عدد من الأعمال الخاصة ومنها فيلم هولندي سينجح في حصد الكثير من الجوائز، وهو فيلم صعب لاقي جمهور واسع في المهرجان.

وأوضح أن الفائزين بمهرجان الجونة السينمائي سيظلون طي الكتمان لحين الإعلان عنهم، وسيكونوا مفاجأة للجميع.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات المهرجان مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.