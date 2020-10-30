"يوسف أحمد".. حكاية طالب مصري حصل على لقب أفضل مبرمج في أفريقيا

عرض برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة "dmc" الفضائية، تقريرًا عن الطالب يوسف أحمد، ووهو طالب في الفرقة الرابعة في كلية لغات وترجمة بجامعة الأزهر، وتعلم البرمجة بمفرده، ثم علم 1000 شخص، وحصل على جائزة عالمية من "جوجل" كأفضل مبرمج، في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن يوسف تعلم ذلك بدون شهادة، أو مدرب محترف، ولكن بجهده فقط وإرادته وصل إلى حلمه ومراده.

وقال "أحمد" في التقرير، إنه التحق بجامعة الأزهر بعد التخرج من الثانوية العامة، وبدأ تعلم البرمجة على الهاتف بمفرده، حتى سمع عن نشاط تنظمه شركة مايكروسوفت، فبدأ في ممارسة ذلك النشاط والانخراط فيه، وتعلم من الموجودين فيه وساعدوه في العديد من الدورات التعليمية، وكان هو المسؤول عن كل المبرمجين وتعليمهم، ومن بينها دورات في جامعة الأزهر.

وأضاف الطالب، أن حلمه من الأساس العمل في شركة "جوجل"، وقدم أكثر من مرة ورُفض، ثم قدم مرة أخرى وقُبل ليكون ممثلا لجامعة الأزهر لنادي طلاب المطورين لجوجل، وأسس نادي الطلاب المطورين في جامعة الأزهر، ودرب أكثر من 1000 طالب في 4 شهور، وحصل على أفضل نادي طلابي في الشرق الأوسط، وكل هذا دون شهادة، ولإثبات أن الطالب المصري مقاتل، وقادر.