"الصاوي" يبكي بعد حصد جائزة الجونة للإنجاز الإبداعي ويهديها لـ12 فنانا

قدم رجل الأعمال نجيب ساويرس جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان خالد الصاوي، وذلك في ختام المهرجان.

وقال "الصاوي" باكيا: "طول عمري باستغرب لما الناس بتطلع تدمع على المسرح بس طلع عندهم حق"، موجها الشكر للحضور ومن ساهم في إقامة المهرجان، إضافة لوزارات السياحة والداخلية والصحة والثقافة، والدفاع والخارجية، "إحنا الحمد لله في أمان وقادرين إننا نقف مع بعض شعبا وقيادة سياسية وهيئات أهلية".

وتابع: "أنا وضبت 100 كلمة عشان أقولها النهارده ولا كلمة بعد كده لقيتها مناسبة، حسيت إنها هتتقدم باردة، فقررت أرتجل وربنا يستر".

وقرر إهداء الجائزة لآباء وأمهات هذا الجيل من السينما المصرية، "الناس اللي عطاؤها استمر منذ الأبيض والأسود لحد الموبايل"، وهم لبنى عبدالعزيز وحسين فهمي ونجلاء فتحي ومرفت أمين وشهيرة وبوسي وعادل إمام وسمير غانم وسمير صبري ويحيى الفخراني ويوسف شعبان ومحيي إسماعيل.

وانطلق مساء اليوم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وكانت بدأت فعاليات المهرجان يوم الجمعة الماضي بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، كما تضمنت فعاليات الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وكان عُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة اليوم، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.