أديب عن ذبح سيدة فرنسية بعمر الـ60: "بأي ذنب قتلت"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الجريمة الإرهابية التي وقعت، أول أمس، في كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية كانت لشاب جزائري وصل لإيطاليا كمهاجر غير شرعي أول الشهر الجاري، ونجح من خلالها في العبور إلى فرنسا وقام بفعلته تلك: "فيه حد قدر يتصل بيه وظبط معاه والشاب بات قدام الكنيسة ودخل الصبح قتل 3 منهم سيدة عندها 60 سنة، وطير رقبتها، بأي ذنب قتلت".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية"، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن السيدة ذات الـ60 عاما ماذنبها حتى يتم فصل رأسها عن جسدها، هي لم تتعد على الدين الإسلامي أو ترسم الرسوم المسيئة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم: "السيدتين والرجل اتقتلوا في بيت الله وهما بيصلوا ليه"، موضحا أن استخدام القتل في الرد على الرسوم المسيئة للرسول هو أمر غير مفهوم، ويبدو أن ذلك الشاب منضم لأحد التنظيمات التي أعلنت مسؤوليتها عن الحادث: "حدوتة ضخمة وكبيرة".

وأكد أن العرب الذين يعيشون في فرنسا ذهبوا إلى هناك لتربية أبنائهم بشكل جيد، وما حدث بالأمس لم يكن أخذ للحق بحرفية ولكنه تضييع للحق: "تعالى كلم أي حد قوله حقي هيقولك حق إيه إنت بتقتل الناس، ده مش أخذ حق ده تضييع للحق"