مصطفى درويش يهاجم الفنانين: التريند أكل دماغ الممثلين

هاجم الفنان مصطفى درويش، ما أسماه بـ هوس الفنانين بـ التريند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "درويش"، "أنك تبقى مهزق ده مش جدعنة ولا شطارة، الله يخرب بيت الترند اللي أكل دماغ الممثلين، آه والله".

مصطفي درويش، حضر ختام مهرجان الجونة السينمائي بإطلاله بسيطة جدا، عبارة عن بدلة سوداء، فيما حضر حفل الافتتاح ببدلة نبيني اللون لفتت الأنظار إليه.

واختتم منذ ساعات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، كما تضمنت فعاليات الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وكان عُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.وتعد منصة الجونة ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.