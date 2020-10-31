القوى العاملة: تحصيل 3 ملايين جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالرياض

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تحصيل 826 ألفا و351 ريالا سعوديا أي ما يوازي 3 ملايين و454 ألفا و147 جنيها مصريا تقريبا، مستحقات مالية تم تحصيلها للعاملين الذين تقدموا بشكوي ضد كفلائهم .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة شكوى العاملين لدي أصحاب الأعمال، وذلك في إطار متابعته اليومية لأحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي، للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال "سعد الدين": إن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بالرياض عن ما تم إنجازه خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر 2020 أشار فيه الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي والملحق كريم أبو السعود بالرياض، إلى أنه خلال الفترة المشار إليها تم توفير 434 فرصة عمل، فضلا عن اعتماد عقود وتأشيرات العمل لنحو 500 عامل مصري.

وأضاف، أنه تمت تسوية 200 شكوى وديا وإحالة 25 شكوى للقضاء وذلك من إجمالي 225 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب، واعتماد 7500 شهادة استمرار في العمل، و350 إفادة بمفردات راتب، والقيام بأعمال تخريج المواطنين من مكتب العمل وإدارة الوافدين، وبلغ إجمالي الزيارات واللقاءات والاستشارات 220، منها 212 استشارة عمالية، و3 لقاءات مع التجمعات العمالية ومثلهم زيارات بالجهات الحكومية المعنية.