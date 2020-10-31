ضحا: لدينا 850 ألف مهندس وسنعيد تصنيفهم بلائحة جديدة لمزاولة المهنة

أكد الدكتور شبل ضحا، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية، ورئيس لجنة مزاولة المهنة، أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في وضع لائحة جديدة لمزاولة مهنة الهندسة، مستعينة بخبرات اتحاد المهندسين العرب.

وقال ضحا، خلال كلمته باجتماع لجنة التعليم الهندسي، إن "اللائحة ستعيد تصنيف المهندسين، طبقا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية، وبمجرد الانتهاء منها سيتم تقديمها للمجلس الأعلى للنقابة لمناقشتها بشكل تفصيلي وإقرارها".

وتابع أن "نجاح نقيب المهندسين في وقف إصدار تراخيص معاهد هندسية جديدة لمدة 5 سنوات، يمثل خطوة كبيرة لإعادة حماية مهنة الهندسة"، مشيرا إلى أن اتحاد المهندسين العرب حدّد 22 معهدا هندسيا في مصر يرفض السماح لخريجيها بالعمل في الدول العربية، لأنهم دون المستوى.

وحذر من استمرار التحاق حملة دبلومات المدارس الفنية بالمعاهد الهندسية والكليات الخاصة، دون خوض أي اختبارات.

وأضاف: "جامعة القاهرة تعقد اختبارا لحملة الدبلوم قبل إلحاقهم بكلية الهندسة، ولا يجتاز هذا الاختبار سوى 4% فقط من المتقدمين، بينما تقبلهم الجامعات الخاصة والمعاهد الهندسية بدون إجراء أي اختبارات".

وأكد أن عدد المهندسين وصل حاليا إلى 850 ألف مهندس، ولهذا يجب دراسة احتياجات سوق العمل، خاصة وأن هناك بطالة، حتى بين مهندسي مدني وعمارة.

ومن جانبه، شدد الدكتور محمود أبو النصر، رئيس لجنة التعليم الهندسي، على ضرورة التنسيق بين النقابة ولجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، من أجل الوصول إلى أفضل السبل لتطوير التعليم الهندسي.

وقررت اللجنة التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات، لكي يشارك ممثل للجنة النقابية بشكل دائم في اجتماعات لجنة التعليم الهندسي بالمجلس.

وأكد الدكتور سيد تاج الدين، عميد هندسة القاهرة السابق ووكيل لجنة التعليم الهندسي بالنقابة، أن انخفاض تنسيق الجامعات الأهلية لن يسبب مشكلة للتعليم الهندسي.

وقال تاج الدين: "الجامعات الأهلية ذات طبيعة خاصة، وهي مؤهلة تماما لتقديم تعليم متميز لطلابها "، مشيرا إلى أن هذا العام انخفضت بشدة أعداد الطلاب الذين التحقوا بالمعاهد الهندسية الخاصة، وفي المقابل زادت أعداد الملتحقين بالجامعات الحكومية، فيما لم تشهد أعداد الملتحقين بالجامعات الخاصة تغييرًا عن العام الماضي.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي ووكيل لجنة التعليم الهندسي بالنقابة، بالاختبارات التي أجرتها الجامعات الأهلية لتحديد الملتحقين بها.

وأكد أن الاختبارات كانت على مستوى عالٍ، وتمت بشفافية مطلقة، ونتيجتها كانت تمثل نسبة 50% من درجة القبول بهذه الجامعات، والـ50% الأخرى تتمثل في مجموع الثانوية العامة، وبالتالي هناك من كان مجموعهم يؤهلهم للالتحاق بكليات هذه الجامعات، ولكنهم لم يتمكنوا من الالتحاق بها، لعدم اجتيازهم الاختبارات التي أجرتها تلك الجامعات، وهذه تجربة ناحجة جدا، وقد يتم تعميمها على جميع الجامعات الحكومية.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي عقدت اتفاقية مع منظمة العمل الدولية لدراسة التوظيف وسوق العمل في مصر، وتم انتهاء الدراسة في 5 محافظات، وطالب بأن تجري النقابة دراسات تفصيلية عن سوق العمل الهندسي، ومستقبله في ظل خطط التنمية في إستراتيجية 2030.

وطالب الدكتور يوسف راشد، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات السابق وعضو لجنة التعليم الهندسي بالنقابة، بضرورة تمثيل النقابة في لجنة المعاهد بوزارة التعليم العالي، خاصة وأنها المشرفة على كل المعاهد الهندسية، مشددا على ضرورة الفصل بين لجنة المعادلات ولجنة القطاع الهندسي في المجلس الأعلى للجامعات، تنفيذًا للقانون رقم 49.