انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار اليوم

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية القناة الأولى، حالة طقس اليوم السبت، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض السواحل الشمالية الغربية وستكون بنسبة 40%، وأيضا هناك احتمالية لسقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على بعض مناطق جنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون طقس اليوم به انخفاض في درجات الحرارة مع طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأن يكون الطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 28 والصغرى 19

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21

مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 16

بورسعيد العظمى 27 والصغرى 21

دمياط العظمى 27 والصغرى 21

الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 18

السويس العظمى 29 والصغرى 20

العريش العظمى 27 والصغرى 21

طابا العظمى 28 والصغرى 19

سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 25

الغردقة العظمى 32 والصغرى 22

الفيوم العظمى 29 والصغرى 18

بني سويف العظمى 29 والصغرى 19

المنيا العظمى 29 والصغرى 19

أسيوط العظمى 30 والصغرى 19

سوهاج العظمى 32 والصغرى 20

قنا العظمى 33 والصغرى 19

الأقصر العظمى 34 والصغرى 19

أسوان العظمى 35 والصغرى 22

الوادي الجديد العظمى 32 والصغرى 22

حلايب العظمى 32 والصغرى 28