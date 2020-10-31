فيديو.. خبير هندسي يشرح فوائد استخدام التكنولوجيا في صناعة الخرسانة

عقدت شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين المصرية، آخر محاضراتها المجانية تحت عنوان "استخدام البلاطات الخرسانية سابقة الإجهاد" بحضور المهندس الاستشاري أحمد رمزي، رئيس الشعبة والمهندس الاستشاري وليد أحمد فؤاد، وكيل الشعبة والمهندسة منال سري، عضو مجلس الشعبة، وحاضر فيها الأستاذ الدكتور مهندس عمرو علي عبدالرحمن، أستاذ ورئيس قسم الهندسة الإنشائية، بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

وبحسب بيان عن النقابة أعلن المهندس الاستشاري أحمد رمزي، رئيس شعبة الهندسة المدنية، أنه سيتم اليوم تكريم القامات العلمية التي شاركت في محاضرات الشعبة والاتفاق على ما هو قادم من محاضرات، وكذلك تسليم شهادات من الشعبة للمهندسين المشاركين في حضور سلسلة المحاضرات، على أن يكون المهندس قد شارك في حضور خمس محاضرات سابقة.

من جانبه أشار الدكتور عمرو عبدالرحمن إلى أن الهدف من المحاضرة كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة الخرسانة بتطبيق إجهادات ضغط على البلاطات الخرسانية قبل البدء في تشغيل المبنى، وذلك لتقليل إجهادات الشد على الخرسانة، حيث إنه من المعروف أن مقاومة الخرسانة بالضغط تفوق عشرة أمثال مقاومتها في الشد، وذلك مما يحسن من أداء البلاطات الخرسانية ويقلل الشروخ الحادثة بها ويطيل عمر المنشأ بالنسبة للبلاطات المصنعة من الخرسانة المسلحة.

كما أوضح أن استخدام البلاطات الخرسانية سابقة الإجهاد يقلل من التكلفة الإجمالية في الكثير من الأحيان ويسرِّع من معدلات البناء، وأضاف أن استخدام هذا النوع من البلاطات أصبح اعتياديًا في مصر، حيث إنه قد تم تطبيقه في العديد من المنشآت، مثل "مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية" ومن قبلهما العديد من المصانع والمباني في التجمعات العمرانية والقرية الذكية، مما له الأثر في تحسين تشغيل المنشآت وإطالة عمرها والحفاظ على الثروة العقارية.

وقال: "يوجد بعض التحفظات على استخدام البلاطات، حيث إنها قابلة للصدأ، موضحًا أن البلاطات القابلة للصدأ هي البلاطات سابقة الإجهادات ذات الحديد غير المتماسك، بينما صدأ الحديد في البلاطات ذات الحديد المتماسك أقل منه، مقارنة بالبلاطات الخرسانية العادية، كما أنه يمكن عمل فتحات في البلاطات بعد تنفيذها بغرض الاستخدام، وفي هذه الحالة يتم تدعيمها بطرق مماثلة للبلاطات الخرسانية العادية بعد عمل الفتحات بها".