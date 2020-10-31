بالبالون الطائر.. السفير الكرواتي يحلق في سماء الأقصر رفقة أسرته

شهدت مدينة الأقصر اليوم، السبت، انطلاق عدة بالونات طائرة في سماء مدينة "المائة باب"، بعد تحسن الحالة الجوية ومستوى الرؤية.

وقال مصدر بمطار البالون، إن "تومسلاف بوشنياك"، السفير الكرواتي لدى القاهرة، وعائلته، استقلوا إحدى المناطيد الهوائية وسط استعدادات أمنية مشددة، مُبدين سعادتهم بهذه الرحلة، والتقطوا الصور التذكارية في الجو.

وكانت رحلات "المنطاد الطائر" عادت مجددًا إلى سماء الأقصر بعد توقف دام سبعة أشهر عقب جائحة فيروس كورونا، فمن أمام معبد حتشبسوت وقبل شروق الشمس واستعدادات تستغرق قرابة الساعة وفق الأحوال الجوية وتعليمات أبراج المراقبة ينطلق البالون الطائر ليزين مدينة المائة باب "طيبة".

ومن جانبه أكد الملاح محمد محسن الحسينى، مدير أرض إقلاع البالون بالأقصر، انطلاق أولى رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر، التي كان على متنها 17 سائحًا من مختلف الجنسيات عقب توقفها منذ مارس الماضي، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID19".

وأوضح، أنه تم الالتزام بعدد من الإجراءات الاحترازية بناءً على تعليمات الشركة المصرية للمطارات، منها تطهير البالون مع توفير مواد تعقيم للركاب قبل وبعد أي نقطة اتصال، كما تم توفير أجهزة تعقيم وتوزيعها فى أرجاء أرض الإقلاع والتأكد من ارتداء كافة الركاب لأقنعة الوجه.

وأضاف "الحسيني"، أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف بالأقصر بالإجراءات المتخذة في حالة الاشتباه فى اى حالة مرضية، كما تم تنفيذ جميع التدابير للحد من الازدحام داخل أرض إقلاع البالون من خلال التخطيط المتقدم ومراقبة تدفقات الركاب بالتنسيق مع شركات البالون، مشيرًا إلى أنه تم إعلان الشركات بأنه سوف يتم إيقاف عمل الشركة حال مخالفتها للإجراءات الاحترازية.

وأشار مدير أرض إقلاع البالون بالأقصر، إلى أنه تم تجهيز أرض الإقلاع مسبقًا بتركيب شبكات المراقبة وكاميرات المراقبة الحديثة، وتم عمل صيانة للإضاءة لتغطي المطار، بالإضافة إلى تحديث محطة متكاملة للمراقبة الجوية والأرصاد.