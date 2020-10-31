بالصور.. إزالة 7 حالات تعد على أراضي وأملاك دولة بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم، من إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي وأملاك الدولة والأوقاف، في حملات مكبرة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة، لردع المخالفين ومواجهة الخارجين على القانون بقرى مركزي سمنود والمحلة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لردع المخالفين والتصدي للتعديات.

ومن جانبه أصدر اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى، تعليماته لإيقاف التعدي على مساحة حوالي 2 ونصف قيراط من الأرض الزراعية بالوحدات المحلية لقري بشبيش والمعتمدية والعامرية، بالإضافة إلى إزالة شدة خشبية بسملات وأعمدة بالمعتمدية، وأسوار حول قطع أراضي زراعية بقري بشبيش والعامرية.

وأكد رئيس المدينة، أنه يتم إيقاف جميع التعديات على الأراضي الزراعية، ولن يتم السماح بالبناء عليها مجددًا، مشددا على الامتثال للقانون والقرارات المتبعة للحافظ على الصالح العام.