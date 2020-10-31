لأول مرة.. توأمان بهندسة حلوان ينشران بحثا علميا في مجلة عالمية

في سابقة تعد الأولى من نوعها بكلية الهندسة جامعة حلوان، تمكن توأمان من نشر بحث علمي في مجلة عالمية بعد سنوات طويلة من البحث والتدريب على وضع قانون خاص بهما يستخدم في مجالات هندسية مختلفة، ليصبح فادي مصطفى إبرهيم عمر بالفرقة الثالثة قسم ميكاترونكس، وتوأمه عمرو بالفرقة الثالثة قسم هندسة طبية، أول طالبين في مصر ينشران بحث علمي في مجلة عالمية.

لم تلد موهبة التوأم بين ليلة وضحاها وإنما تعود رحلتهم العلمية منذ طفولتهما، فبمجرد التحاقهما بالصف الثالث الابتدائي، حرص والدهما على منحهما "كورسات" متخصصة في مجال الكمبيوتر والبرمجة والسوفت وير، وبعدها بعامين حصل الطالبان على شهادة ISDL، ورغم صغر سنهما حينها تمكنا "فادي" و"عمر" في المرحلة الإعدادية من المشاركة في إحدى المسابقات الدولية لاختيار أفضل تصميم تخيلي لمدن سكنية بعد سعي والدهما لحصولهم على تدريبات على يد أساتذة جامعيين، وكانا تصميمهما عن مصر وكيفية استغلال مواردها الطبيعية وتطبيق منظومة الطاقة الشمسية في البيوت، وتم اختيارهم كأفضل فريق ضمن الـ10 الفائزين على مستوى العالم.

فادي: حصلنا على مركز أول مرتين على التوالي على مستوى العالم العربي

وبعد عودتهما للقاهرة تم دعوتهما لعرض مشروعهما في الجامعة البريطانية بحضور عدد من أساتذة كليات الهندسة بجامعات مختلفة وطلبة، ولقى مشروعهما حينها إعجاب كافة الحاضرين، فقرر حينها التوأمان السعي للالتحاق بكلية الهندسة، بحسب كلام "فادي".

وفي الصف الثالث الإعدادي، بدأ الطالبان يكتشفان حل آخر غير المعتاد لإحدى المسائل الرياضية الصعبة، حتى تمكنا من وضع قانون جديد لها، وفي المرحلة الثانوية تمكنا من تطويره ثم شاركا به في مسابقة المعرض الدولي للعلوم والهندسة التابع لإحدى الشركات المتخصصة في مجال الكمبيوتر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وحصل الطالبان حينها على مركز أول على مستوى الجمهورية، وتم تصعيدهم على مستوى العالم العربي.

وتابع فادي: "أخدنا مركز أول عن فئة مجال الرياضيات والفيزياء والفلك وعلم هندسة الموارد، ودي كانت أول مرة مصر تاخد مركز في المجال ده، فطبعاً كانت فرحتنا كبيرة جداً لأننا أخدنا مركز وإحنا لسه مدخلناش الجامعة".

واستكمل "فادي" و"عمرو" تطوير قانونهما الذي يهدف استنتاج قانون جديد عام لمساحة الدائرة بمعلومية الأمتار، حتى تمكنا من المشاركة في المسابقة نفسها وحصل على مركز أول للمرة الثانية على التوالي، فبدأ يفكران حينها في نشر القانون الخاص بهم في مجلات علمية عالمية لكن عدم معرفتهم الكافية بطريقة الكتابة والمراسلة لم تؤهلهم حينها لاتخاذ تلك الخطوة، وفقاً لكلامهم.

وبعد التحاقهم بالصف الثالث الثانوي، قرر الطالبان الابتعاد عن المسابقات والأنشطة التي اعتادوا المشاركة بها وتكريس وقتهما للمذاكرة، حتى التحقا بكلية الهندسة جامعة حلوان، والتي استطاعا من خلالها صياغة قانونهما بشكل يؤهلهما للنشر، إذ قاما بالتدريب على كتابة بحثهما العلمي على النهج الأكاديمي العالمي وتحسين اللغة الإنجليزية لديهما.

وفي بداية العام الجاري، راسل الطالبان مجلات علمية لنشر القانون الذي يمكن تطبيقه في مجالات هندسية مختلفة، بمساعدة بعض أساتذة كلية الهندسة لمدة 3 أشهر كاملين حتى تمكنا في مايو الماضي من نشره في مجلة iosr jm: "راسلنا المجلة وكانت بتبعت لنا تعديلات لحد ما البحث بقى جاهز للنشر بشكل علمي، وفى شهر 5 ظهر للنور وبقى لينا مرجع قانوني موجود في الكتب والانترنت تقدر الناس ترجع ليه في أبحاثهم، وكنا أول طلبة في مصر يكون ليهم ورقة بحثية وهما لسه طلبة بتدرس".