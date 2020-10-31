بيجامل صحابه.. حبس المتهم بقتل شاب خلال حفل عيد ميلاد بكفر شكر

قررت نيابة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، حبس "ع.ا.ع" 18 عامًا، المتهم بقتل شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ، أثناء تواجده بصحبة عدد من الشباب للاحتفال بعيد ميلاد أحد الأصدقاء، بمنطقة السلخانة بكفر شكر.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفرشكر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية كفر منصور بكفر شكر في محافظة القليوبية، يفيد مصرع أحد الشباب ويدعى "إسلام.م"، 24 عامًا، بطلق ناري ووجود حالة فزع بين المواطنين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ، وتبين أنه أثناء تواجد القتيل بصحبة عدد من أصدقائه الشباب للاحتفال بعيد ميلاد صديقه خرجت إحدى الطلقات الطائشة من شاب استقرت في صدره، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وجرى نقله إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة والتحفظ على سلاح الجريمة.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه والمتهم كانا متواجدين في حفل عيد ميلاد أحد الاصدقاء ورغب المتهم في مجاملة صاحب الحفل فأخرج سلاح ناري كان بحوزته وأطلق رصاصة في الهواء لتحية الحاضرين، فاستقرت في جسد المجني عليه ولقي مصرعه في الحال، ونجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم بعد هروبه في الزراعات المتاخمة.

وأكد المتهم في التحقيقات أنه لم يقصد قتل زميله، وأنه فوجئ بخروج الطلقة صوب المجني عليه، مشيرا إلى أنه كان قد أخرج السلاح لتحية الحاضرين في الحفل ولكن الفرح انقلب لحزن.

يذكر أن مركز كفرشكر شهد قبل الحادث بـ24 ساعة مصرع مدير مركز شباب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقرية عزب غنيم دائرة المركز، إثر قيام شاب بطعنه بمطواة لاعتراض المجني عليه على تصوير المتهم لفتيات ياخذن مجموعة تقوية عند زوجته في منزله مما تسبب في مشادة تحولت لمشاجرة راح ضحيتها المجني عليه.