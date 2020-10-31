انتظام الدراسة وتوزيع 2850 جهاز تابلت على الطلاب بشمال سيناء

أكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن العملية التعليمية انتظمت اليوم، لعودة الدراسة بشكل طبيعي في أسبوعها الثالث.

وواصلت مدارس شمال سيناء عملية التشديدات المتبعة في ضرورة التباعد ولبس الكمامة وعمليات الرش والتعقيم، ومتابعة نظافة المراحيض وأدوات الغسيل بالمدارس تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، فى تصريح سابق له، ضرورة سد العجز فى المواد الدراسية عن طريق الوكلاء، وأن يتفرغ وكيل واحد للأعمال الإدارية، وتوزيع الحصص الدراسية على باقى الوكلاء لسد العجز، مع الاستعانة بالمعلمين العائدين من إجازات أو المنتدبين من خارج المحافظة.

وأكدت المديرية توزيع الكتب الدراسية على مختلف التلاميذ والطلاب بمختلف المراحل التعليمية، واستكمال توزيع التابلت على طلاب الأول الثانوي، كما تم إنهاء توزيع الدفعة الأولى من أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي.

ومن جانبه قال حمزة رضوان وكيل المديرية، إنه تم توزيع 2850 جهاز تابلت على طلاب مدارس إدارات العريش وبئر العبد والحسنة ونخل التعليمية، كمرحلة أولى من عملية التسليم التى تتم تباعا، مضيفًا أن المرحلة الثانية تتضمن توزيع الجهاز على طلاب مدارس إدارتي الشيخ زويد ورفح التعليمية، متابعا أن كل جهاز يحتوي على رقم تسلسلي لسهولة تتبعه حال فقدانه أو سرقته.

وأوضح، أن التابلت يعد بمثابة عُهدة شخصية للطالب لحين انتهاء الدراسة بمرحلة ‏الثانوية العامة، ويعتبر بعدها هدية مجانية للطالب، ولا يرده إلا في حال تحويله لنظام تعليمي آخر، مشيرا إلى أن توزيع التابلت على طلاب المدارس الثانوية يأتي في إطار سعي وزارة التربية والتعليم إلى تطوير نظم الدراسة والامتحانات.

ولفت "رضوان"، إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها إصرارعلى تفعيل منظومة التعليم الجديدة، حيث إنها في صالح الطالب، لتطوير وتنمية الفكر والقضاء على الدروس الخصوصية، وإغلاق جميع السناتر.

وأضافت مديرية التربية والتعليم، أن انتظام الكهرباء فى مدينة الشيخ زويد ساعد على عملية تقوية وتشغيل الإنترنت، ولم تعد هناك مشاكل تعيق تشغيل التابلت بجميع مراكز المحافظة.