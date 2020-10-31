تجاوزت المليار جنيه.. جهود الدولة للارتقاء بصحة 6 ملايين مواطن بالمنيا

أكثر من مليار جنيه خصصتها الدولة وأنفقت جزء كبير منها خلال عامين من أجل النهوض بالقطاع الطبي في المنيا، والحفاظ على صحة المواطنين الذين تجاوز تعدادهم الـ6 مليون نسمة.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي أبرز جهود النهوض بالقطاع:

- شملت المشروعات التي تم الانتهاء منها في قطاع الصحة بالمنيا، إنشاء مستشفى الكلي والمسالك البولية بجامعة المنيا، بتكلفة 58 مليون جنيه.

- وحدة زرع النخاع بمعهد الأورام بجامعة المنيا، بتكلفة 30 مليون جنيه، إنشاء بنك الدم المركزي بالمستشفى الجامعي بالمنيا، بتكلفة 2 مليون جنيه.

- تطوير المبني القديم بمركز أورام المنيا، بتكلفة 16 مليون جنيه، تطوير شبكة الغازات بمستشفى المنيا العام، بتكلفة 5 مليون جنيه.

- رفع كفاءة وصيانة مستشفى المنيا العام، بتكلفة 2 مليون جنيه، تطوير ورفع كفاءة مستشفيات (حميات ورمد ملوي، والفكرية المركزي)، بتكلفة 22 مليون جنيه، إنشاء مركز لعلاج لفيروسات الكبدية بمستشفى المتوطنة، بتكلفة 635 ألف جنيه.

- إنشاء، وتطوير، وإحلال، وتجديد 51 وحدة صحية بقري المحافظة، بتكلفة 54 مليون و800 ألف جنيه، استلام 4 وحدات صحية من جهاز المنيا الجديدة، بتكلفة 12 مليون جنيه.

- تطوير 5 مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل تم الانتهاء من "قلندول -بني حسن الشروق -الجرنوس"، بتكلفة 45 مليون جنيه.

- إنشاء 10 وحدات رعاية صحية بقري: "المطاهرة -سفاي -منشأة دعبس -منشأة النصر -شوشة -شرارة – سيلة الشرقية -الشيخ مسعود -منشأة حلفا -جزيرة شارونة"، بتكلفة 35 مليون و200 ألف جنيه.

- تطوير مستشفى ملوي العام، بتكلفة 237 مليون و200 ألف جنيه.

- إحلال وتجديد مستشفى سمالوط، بتكلفة 247 مليون و700 ألف جنيه.

- جار إحلال وتجديد مستشفى ديرمواس، بتكلفة 216 مليون و300 ألف جنيه.

- جار إحلال وتجديد مستشفى بني مزار، بتكلفة 299 مليون و400 ألف جنيه.

- جار إحلال وتجديد مستشفى مطاي، بتكلفة 283 مليون و300 ألف جنيه.

- جار إحلال وتجديد مستشفى العدوة، بتكلفة 284 مليون و100 ألف جنيه.

- جار تطوير مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل بأبا الوقف، بتكلفة 15 مليون جنيه.

- جار تطوير مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل (حلوة)، بتكلفة 15 مليون جنيه

- جار إنشاء وإحلال 2 وحدة رعاية صحية، بقريتي شم البحرية - نزلة الفلاحين، بتكلفة 6 مليون و700 ألف جنيه.