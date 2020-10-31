إنهاء الخصومة بين عائلتي السلمانية والعيسة في أسيوط بحضور مدير الأمن

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، في إنهاء خصومة بين عائلتي السلمانية والعيسة بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب، بالتنسيق مع لجنة المصالحات بالمحافظة ومساعِ أهل الخير، بعد نشوب شجار بينهما بالأسلحة النارية.

وعقدت جلسة الصلح بمنزل اللواء عصام العمدة، وبحضور مدير الأمن اللواء أسعد الذكير وقيادات مديرية أمن أسيوط ومركزشرطة أبنوب، وأعضاء لجنة المصالحات بأبنوب، وأفراد العائلتين، وأبناء القرية والقرى المجاورة، وأقسم الطرفان على الصلح النهائى فيما بينهما وعدم العودة للخلاف.

وكانت قد وقعت مشاجرة بين أبناء عائلتي السلمانية والعيسة بجزيرة القلعة التابعة لقرية بنى محمد بأبنوب في تجدد خصومة ثأرية بينهما دون إصابات أو وفيات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة والأسلحة المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لاشتباكات بأسلحة ثقيلة، على أنها بين عائلتي السلمانية والعيسة بقرية بني محمديا بأبنوب، الأمر الذى نفته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية وكشفت حقيقة الفيديو المتداول وأنه بأحد الدول العربية.