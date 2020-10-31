مرشح لمنافسه بعد إزالة لافتته الوحيدة ببورسعيد: "لي نعجة ولك 99 نعجة"

أرسل أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الثانية ببورسعيد، رسالة إلى أحد منافسيه، لمعاتبته على قيام عدد من أنصاره بإزالة إحدى اللافتات الانتخابية الخاصة به، قال فيها: "لي نعجة واحدة ولك 99 نعجة، فلماذا تضايقهم لافتتي؟".

وأعلن "محمد رافع شاهين"، المرشح المستقل على المقعد الفردي بدائرة الزهور والجنوب والمناخ والغرب، عن تعليق لافتتاته حتى يرسل له المرشح المنافس رسالة اطمئنان بعدم إزالة اللافتة مرة أخرى، وذلك قبل ساعات قليلة من بدء فترة الصمت الانتخابي.

ولفت "شاهين" إلى أن منافسه "أحمد فرغلي" توجد له العديد من اللافتات الانتخابية التي تنتشر في شوارع وميادين الدائرة، وفوجئ بإزالة اللافتة الوحيدة له، بعد قليل من تعليقها بجوار مسجد "مريم"، وتعليق لافتة باسم "فرغلي" في نفس مكانها.

واستكمل المرشح في رسالته قائلاً: "لي رجاء إنساني من أحمد فرغلي، بأن أعيد تركيب بنر آخر لي في نفس المكان، لسبب أنني مولود في المنطقه الأولى، وما زلت أعيش على ذكراها".

من جانب آخر، اشتكت "أمل البهائي"، مرشحة مجلس النواب للدائرة الأولى، الضواحى والعرب والشرق وبورفؤاد، على صفحتها، مما وصفتها بـ"حرب تقطيع اللافتات"، وقالت: "قسماً بالله، كلما زدتم فى إضرارنا ما زادنا الله إلا قوة وإيماناً بانتصارنا".

وأضافت: "الجهلاء يظنون أن المعركة هي حرب على الصور واللافتات"، وأكدت لبعض المنافسين لها "أنهم لا يعلمون عن دور النائب سوى أنه صورة على الحائط، وأن أهم ما يملكه هم مجموعة البلطجية، الذين يحركهم بأمواله كالدواب، نسوا وتناسوا دور المواطن البورسعيدي ووعيه وعقله الذي شكلته الأزمات والأحداث، وأن تلك الدعاية لن تشكل وجدانه، ولن تبنى قناعاته، التي كونها عن مرشحه، بدايةً من سمعته الطيبة، حتى مقوماته الشخصية والعملية، وثقته أنه مثله يعيش مشاكله ويعبر عنها، ويستطيع ان يحصل له على حقه، أو يدفع عنه ظلماً، أو يقوم بدوره الرقابي والتشريعي، وسنظل نحارب مستعينين بالله متمسكين بأخلاقنا".