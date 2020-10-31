خط مواصلات جديد يربط الشروق بمحطة مترو سرايا القبة: تكييف ودفع إلكتروني

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، تشغيل خط مواصلات خارجي لربط المدينة بمحطة مترو "سرايا القبة"، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء، للتيسير على سكان المدينة والمترددين عليها.

وأوضح رئيس جهاز "الشروق"، أنَّ الخط يعتبر المسار الثالث ضمن خطوط المنظومة الخارجية، حيث تضمن الخط الأول (الشروق – العباسية)، والثاني (الشروق - الألف مسكن)، والثالث (الشروق – محطة مترو سرايا القبة)، إلى جانب خطوط نقل داخلية تغطي أنحاء المدينة.

وأضاف أنَّ أتوبيسات المنظومة تمتاز بوجود تجهيزات تشمل (تكييف هواء)، وأجهزة دفع إلكترونية، كما يتمّ تقديم خصومات للراكب في حالة استخدامها بدلاً من الدفع النقدى، كما تمّ إضافة أجهزة تتبع ذكية تُمكن من متابعة المنظومة على خرائط جوجل بالتعاون مع مجلس الأمناء، وتوفير مساحات إعلانية بالأتوبيسات تسهم في زيادة الدعم المالى اللازم للحفاظ على المستوى المتميز للمنظومة.

وأشار "الغيطي"، إلى أنَّ ذلك يأتي في ضوء الانتهاء من تعديل تراخيص سيارات منظومة النقل الداخلى للعمل خارجياً، والتي منحت المدينة المرتبة الأولى بين المدن الجديدة من حيث امتلاك شبكة مواصلات خارجية تربط مدينة الشروق بالمواقف الرئيسية بالقاهرة والمدن المجاورة، وذلك استجابة لرغبة سكان مدينة الشروق.