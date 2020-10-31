مأساة.. خمسيني يذبح طفلا أمام والده في أكتوبر من أجل 30 ألف جنيه

جريمة مفزعة نفذها رجل خمسيني بحق طفل عمره 13 سنة، أمسك بالسكين وذبحه أمام والده انتقامًا منه لمماطلته في سداد 30 ألف جنيه لوجود تعاملات تجارية بينهما، سقط المجني عليه على الأرض جثة هامدة في مشهد مؤلم أمام أعين والده المذهول من هول الكارثة.

تلك الجريمة المروعة حدثت داخل منزل والد الطفل- سوداني الجنسية- في مدينة أكتوبر، وجاءت بهدف الانتقام منه بعدما وقف المتهم أمام باب شقة والد المجني عليه وطالبه بسداد 30 ألف جنيه بسبب وجود تعاملات تجارية بينهما، لكنه طلب منه إعطاءه مهلة جديدة حتى يتمكن من تدبير المبلغ.

لم يعبأ المتهم بحديث والد الطفل واستشاط غضبًا وأشهر السكين الذي أخرجه من ملابسه ووضعه على رقبة الطفل وقال: "أنا عايز فلوسي دلوقتي عشان ما أقتلش ابنك قدام عنيك".

وقف والد الطفل مذهولًا من تصرف خصمه وظل يستعطف لمد مهلة السداد، لكن المتهم نفذ تهديده وسدد عدة طعنات نافذة في جسد الضحية، بعدما أصابه بذبح في الرقبة مات على إثره.

نجح المتهم في تنفيذ جريمته في دقائق وقت لا يزيد على دقيقتين ثم فر هاربًا من مسرح، تاركًا خلفه جريمة مروعه.

جرى إبلاغ الشرطة، فانتقلت إلى مكان الحادث وتبين أن الطفل "محمد.ح" 13 سنة، سوداني الجنسية، وأن والده كانت تربطه تعاملات تجارية بالمتهم الذي نفذ الجريمة.

أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن خلافا ماليا بين والد الطفل وشخص "خمسييني" مقيم بالسويس وراء الحادث، حيث كانت بينهما تعاملات تجارية بلغت قيمتها 50 ألف جنيه كنقود مستحقة السداد للمتهم، وقبل الجريمة بأيام سدد والد الطفل السوداني 20 ألف جنيه للطرف الثاني، لكنه لم يسدد الباقي.

وأمام مماطلة والد الضحية، حضر الرجل إلى مسكنه وهدده بقتل نجله في حالة إذا لم يأخد حقه في الحال، وسرعان ما نفذ وعيده بغدر وخيانة بذبح الطفل دون رحمة.

تمكنت المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة فتحرر محضرًا بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة القتل العمد.