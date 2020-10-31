ضبط 55 ألف مطبوع تجاري دون تفويض داخل مطبعة بإمبابة

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية طباعة (مسؤولي مطبعة – كائنة بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة) مطبوعات تجارية دون تفويض بالطباعة ودون أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهداف المطبعة، وتمّ التقابل مع عامل بها وبالتفتيش فى تواجده، عثر على الآتي (55200 مطبوع تجاري).

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.