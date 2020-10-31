ضبط "عصابة بيع السيارات المهربة جمركياً" بمستندات مزورة في القاهرة

وردت معلومات لقسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة عن تكوين 6 أشخاص (عاطل – مطلوب التنفيذ عليه في قضية تزوير والمقضي فيها بالسجن المؤبد، عاطل – مطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا جنائية، عاطل – مطلوب التنفيذ عليه في جنحة سرقة تيار كهربائي والمقضي فيها بالحبس شهر، عاطل – مطلوب التنفيذ عليه في جنحة تبديد والمقضي فيها بالحبس سنة، شخصان- آخران) تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب السيارات المهربة جمركياً من دولتين عربيتين وسيارات الحوادث والتلاعب في أجزائها الجوهرية واصطناع مستندات ملكية ورخص تسيير لها وإعادة بيعها نظير مبالغ مالية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداهما عن ضبط 4 متهمين، وبمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفر عنه الضبط أيدوها، واعترف أحدهم بالاشتراك مع آخر بجلب السيارات المهربة جمركياً وإدخالها عبر المنافذ الجمركية، وعقب انتهاء تصريح الإفراج الجمركي يتلاعبان بأجزائها الجوهرية مع اصطناع مستندات ملكية وترخيصية بقصد الإعداد لبيعها لراغبي الشراء، بالاشتراك مع باقي المتهمين.

وبمواجهة باقي المتهمين، أيدوا ما جاء بأقوال المتهم وأقروا بتزوير واصطناع مستندات ملكية لـ11 سيارة "معدة للبيع"، وتمّ بإرشادهم ضبط السيارات المٌشار إليها بأماكن إخفائها، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بجلب 37 سيارة أخرى، والتلاعب في أجزائها الجوهرية واصطناع وتزوير مستندات ملكية وترخيصها وإعادة نقل قيدها وملكيتها وبيعها للمواطنين.

وتمّ فحص الملفات الترخيصية الخاصة بتلك السيارات وتبين وجود تلاعب في أجزائها الجوهرية وتزوير مستندات المكية الخاصة بها، وجار العمل على ضبطها.