ثلاث متاحف افتتحها السيسي اليوم.. تعرف عليها

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ثلاث متاحف في ثلاث محافظات مختلفة دفعة واحدة تتويجا لتوجهات الدولة المصرية للحفاظ على إرث مصر الحضاري وتراثها وآثارها.

ويأتي في مقدمة الافتتاحات متحف شرم الشيخ والذي يهدف إلى الدمج ما بين السياحة الترفيهية متمثلة في سياحة الشواطئ والسياحة الثقافية، حيث سيقدم فرصة للسائحين للتمتع بشواطئ المدينة الخلابة وممارسة الرياضات المائية الممتعة صباحاً، وزيارة المتحف ليلاً للتعرف على الحضارة المصرية القديمة.

المتحف مقام على نحو 20 ألف متر مربع، وقد بدأت أعمال المشروع عام 2003 وتوقفت عام 2011 وتم استئناف الأعمال به مرة أخرى في عام 2018، حيث بلغت تكلفة المشروع 812 مليون جنيه.

يعكس سيناريو العرض المتحفي الأوجه المختلفة للحضارة المصرية عن طريق عرض 5200 قطعة آثرية منتقاة، تم اختيارها بعناية من المخازن المتحفية بقصر المنيل وكوم أوشيم وسقارة ومتاحف السويس والإسماعيلية واليوناني الروماني بالإسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، وكذلك مخازن مدينة الأقصر والأشمونين بالمنيا وغيرها.

كما يعرض المتحف بشكل استثنائي 10 قطع أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون، وذلك قبل عرضها بالمتحف المصري الكبير، مما يعد بمثابة عنصر جذب أمام زوار المدينة لمشاهدة جزء من كنوز الملك الشاب لأول مرة.

ومن أهم القطع الأثرية بالمتحف قطعة نادرة من الموزاييك من الإسكندرية ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتمثال للإله "إيروس" وهو يصطاد الغزلان والتي تعرض بمدخل المتحف، وتمثال آخر نادر للإله "بس" من الطين الغير مكتمل الحرق وسوف يتم وضعه في قاعة "الإنسان والحياة البرية"، هذا بالإضافة إلى القطع التي تم اكتشافها حديثاً ببعض المواقع الأثرية لعرضها لأول مرة بما يعمل على إثراء منظومة العرض المتحفي بالمتحف.

وعلى بعد 600 كيلو متر وداخل مبنى نصف دائري بدأ إنشائه منذ 28 عاما يفتتح متحف كفر الشيخ.

تكلفة إنشاء المتحف بلغت 62 مليون جنيه، وجرى الانتهاء منه ليكون واحداً من أهم المتاحف الإقليمية بمنطقة شمال الدلتا.

يربط المتحف بين مسار العائلة المقدسة و"تل الفراعين" ويقع في موقع متميز بمدينة كفر الشيخ، على مساحة نحو 6 آلاف و760 متراً مربعا.

يضم المتحف 1200 قطعة أثرية نادرة، من ضمنها قطع سيتم عرضها لأول مرة ويروي المتحف قصة "الإله حورس" و"الإله ست"، وانتصار الخير على الشر، والتتابع الزمني لتاريخ مصر القديمة في جميع العصور، بما فيها العصر الإسلامي كما يلقي الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل: تاريخ مدينة "بوتو" القديمة إحدى العواصم المصرية القديمة، ويبرز السيناريو أيضاً بعض الموضوعات مثل: تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطري والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ ويسلط الضوء على الموضوعات ذات الصلة بمدينة "فوه"، ذات التراث الإسلامى الثري، حيث يضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ، باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.

وشهد القاهرة افتتاح متحف المركبات والذي يضم مجموعة رائعة من المقتنيات من أبرزها العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع، والتي ترجع إلى فترة حُكم أسرة محمد علي باشا في مصر، كما يضم مجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، فضلًا عن مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والأميرات التي يرجع تأريخها إلى نفس الحقبة التاريخية.

يضم متحف المركبات 5 قاعات للعرض وهي قاعة الانتيكخانة والتي ستعرض العربات والمركبات المهداة إلى الأسرة العلوية خلال المناسبات المختلفة، وقاعة الاستقبال وبها شاشة عرض سينمائي ويتم عرض فيلم وثائقي عن الفترة الزمنية للأسرة العلوية، وقاعة الجمالون وتمثل الشارع في العصور الملكية وتعرض أندر أنواع المركبات وهي عربة الآلاي والتي تمتاز بدقة صناعتها وفخامة زخرفتها، وهي مهداة من الإمبراطور نابليون الثالث وزوجته الإمبراطورة أوجينى للخديوي إسماعيل وقت افتتاح قناة السويس عام 1869.

كما تشمل قاعة المناسبات الملكية وتضم مجموعة من العربات التي كان يستخدمها أفراد الأسرة العلوية خلال المناسبات الرسمية المختلفة بالإضافة إلى لوحات زيتية عبارة عن بورتريهات لملوك وملكات وأميرات وأمراء الأسرة العلوية، وقاعة الحصان وتضم مجموعة من الفتارين لعرض الملابس الخاصة بالعاملين على العربات.