السيسي يكلف بتشغيل طريق نفق شرم الشيخ: عاوز آخد التمام خلال أسبوع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ أي مشروع قومي يواجهه تحديات تتعامل معها القيادة السياسية، وفور التأكّد من استطاعتها التغلب عليها، فإنها تعلن عن المشروع.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان من مدينة شرم الشيخ، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ: "قبل أي مشروع بيبقى في مطالب وبنشوف لو هنقدر نلبيها، يبقى وقتها نقدر نعلن عنه، ومحطة المعالجة شارفت على الانتهاء يبقى عندنا 8 شهور لافتتاح أكبر محطة معالجة للمياه في العالم".

وأكّد أنَّ الدولة المصرية تعمل على الاستفادة من المياه وخلق مجتمعات عمرانية جديدة في مناطق شاغرة على غرار ما يحدث في سيناء: "في سيناء تحديدًا تجاوزنا اكثر من 700 مليار جنيه خلال 6 سنوات مضت، وكل مطالب التنمية في سيناء يتمّ الإنفاق عليها حتى تتحقق الأهداف التي ذكرناها، بأن يكون هناك حياة وهو ما يكلفنا الكثير، لأننا نتعامل مع أراضي خام لم تشهد إقامة أي بنية أساسية للطرق مثل طريق نفق طابا".

ووجه رئيس الجمهورية حديثه، للواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهندسية للقوات المسلحة قائلًا: "افتتحنا منذ عدة أشهر طريق نفق شرم الشيخ، لكن استخدامات الطريق لم تستكمل، عايز خلال أسبوع آخد التمام إن الطريق شغال والناس بتعدي".