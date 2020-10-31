القصة الكاملة لاقتحام سيارة للحرم المكي

مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام سيارة لساحات الحرم المكى في المملكة العربية السعودية، مساء أمس، تم تداوله بشكل كبير بين العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تظهر فيه سيارة مقادة بسرعة جنونية، واصدامها بإحدى البوابات الموجودة بساحة الحرم المكي، لتصطدم بالموانع الحديدة المتواجدة هناك وتخترقها، قبل أن تصطدم بأحد الأسوار، دون أن يتبين بعد سبب الحادث.

وتحركت السيارة على نحو مُسرع في الساحات الخارجية للحرم المكي، بينما أسرع رجال الأمن للحاق بها، وفقًا لما أظهرته لقطات مُصورة بالفيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد ترك مقطع الفيديو المتداول أثرا على مسمع ومرأى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ على الرغم من قصر المدة الزمنية التي تم تداول مقطع الفيديو فيها، فهي لم تتعد ساعات طويلة، تصدر الفيديو تريندات تويتر.

حيث تصدر هاشتاج "سيارة تقتحم الحرم" تريند تويتر، وروى مغردون سعودين تفاصيل الواقعة، حيث قالوا في تغريدات متنوعة لهم أن هناك سيارة جاءت مسرعة دخلت إلى الحرم المكي، واصطدمت بإحدى البوابات.

وتحدث المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، حول حادث اقتحام سيارة مسرعة لساحة الحرم المكي، وهو ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

وقال "الدوسري" إن الحادث وقع عند الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الجمعة، وباشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة الحادث، لافتًا أنه جاء نتيجة انحراف السيارة في أثناء سيرها بسرعة عالية بأحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية للمسجد الحرام.

وأوضح أن الحادث لم يسفر عن إصابة أي شخص، وأنه تم القبض على السائق وظهر بحالة غير طبيعية، وجارٍ إحالته للنيابة، وذلك وفقا لصحيفة عكاظ السعودية.

فيما نقلت صحيفة "الوئام" السعودية عن مصادر أنه لم يصب أحد بأذى فيما تحفظت الجهات الأمنية على قائد المركبة، الذي تشير مصادر أولية أنه يعاني من اختلالات عقلية.