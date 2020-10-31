فيديو.. "عجينة" يلقي بنفسه على أنصاره في مؤتمر انتخابي بالدقهلية

ألقى النائب في مجلس النواب الحالي، "إلهامى عجينة"، المرشح لخوض انتخابات "مجلس النواب 2020"، بدائرة بلقاس وجمصة والستاموني، في محافظة الدقهلية، عن حزب "المؤتمر"، بنفسه على عدد من أنصاره، أثناء مؤتمر انتخابي بقرية "زيان"، بمركز بلقاس، حيث حمله الحضور حتى وصوله إلى سيارته، في نهاية المؤتمر.

وقال "عجينة"، في ختام كلمته أمام الحضور: "أنا كل ما أعمل مؤتمر في زيان، لا أنزل من على المسرح على رجلي زي أي مرشح، أنا بأنزل طائر"، ثم فرد ذراعيه وألقى بنفسه على الحضور من أنصاره، الذين كانوا يلتفون حوله، والذين تناقلوه بين أيديهم، حتى وضعوه داخل سيارته.

وفي المقابل، أعلن النائب وحيد قرقر، المرشح عن دائرة بلقاس، عن حزب "مستقبل وطن"، عن إلغاء المؤتمر الحاشد لختام الحملة الانتخابية والذي كان مقرراً له اليوم السبت 31 أكتوبر، وذلك "إعلاء لهيبة الدولة، وتقديراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، واحتراماً لرأي أهل بلقاس"، وقرر "قرقر" توجيه كامل تكلفة المؤتمر لدعم مستشفي بلقاس، علي أن يتم تنظيم مسيرة رمزية في ختام حملة الدعاية الانتخابية قبل الصمت الانتخابي والذي يبدأ غداً الأحد.

وكثف اللواء فايق الزكي، المرشح المستقل بنفس الدائرة، من جولاته داخل القرى، والتقى عدداً من كبار السن داخل بيوتهم، وطلب منهم الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي، وألا يفرطوا فيها أبداً، وألا يعطوها لأحد، وحثهم على أن يدلوا بأصواتهم، مؤكداً: "أنا خدامكم، وانتخبوا ابن بلدكم وأنا معاه"، وشدد على ضرورة أن يتم انتخاب اثنين من قائمة المرشحين.

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ويتنافس في انتخابات مجلس النواب، على مستوى دوائر الدقهلية، 362 مرشحاً، في 10 دوائر انتخابية، على 21 مقعداً فردياً، وبالنسبة لنظام القائمة، تضم الدقهلية 17 مقعداً من ضمن مقاعد الدائرة الأولى، التي تتكون من 100 مقعد، موزعة على 6 محافظات، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ.