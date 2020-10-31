رحلة البحث عن نقابة.. "الحلاقين" يجتمعون الاثنين لوضع ميثاق شرف مهني

يوم الاثنين، عطلتهم الأسبوعية، اختاره الحلاقين وكبار رموز مهنة التجميل في مصر، لوضع ميثاق شرف لمهنتهم، وقرروا أن تكون أولى مطالبهم هي "حقوق أبناء مهنه التجميل وتأسيس نقابه مهنية عامة للتجميل ومصففي الشعر".

ثلاثة ملايين عامل، يعملون في مجال صالونات الحلاقة الرجالي والنسائي، ومراكز التجميل وتجار وصناعة مستحضرات التجميل، أصبحوا اليوم في أشد الحاجة إلى نقابة تجمعهم، تتحدث باسهم، وتطالب بحقوقهم وتدافع عنهم، هذا ما سيتم الحديث عنه، خلال أول اجتماع لرموز مهنة التجميل في مصر.

ودعى إلى الاجتماع، محمد الصغير رئس مجموعة الصغير جروب، ومحمود الدجوي رئيس شعبة الكوافير بالغرفة التجارية ومستحضراتها بالغرفة التجاريه بالقاهرة، وذلك لوضع ميثاق شرف لمهنة التجميل، وأول فعالياته هو المطالبة بحقوق أبناء مهنة التجميل في مصر، للعاملين وأصحاب الأعمال، بتأسيس (نقابه مهنية عامة للتجميل ومصففي الشعر)، التي أصبح يعمل في هذا المجال، أكثر من ثلاثة ملايين من العاملين بمجال صالونات الحلاقة الرجالي والنسائي، ومراكز التجميل وتجار وصناعة مستحضرات التجميل.

يقول محمود الدجوي رئيس شعبة الكوافير بالغرفة التجارية: "الآن بعد استقرار الأمن في مصر، أصبح من حرص الشعبة ورموزها، هو الحفاظ على صحة المواطن المصري، واقتصادنا القومي، لابد من وجود نقابة لتثقيف أبناء المهنة من المخاطر ومنتجاتها، التي أصبحت تؤثر على الصحة العامة، وتسبب أمراض مزمنة، خاصه بعد أزمة وباء كورونا، فكان لابد من الضرورة القصوى، وجود كيان نقابي لتثقيف الكوافير في تأمين العاملين بالمهنة والعملاء من مخاطر الوباء".

وتابع الدجوى: "تأثرت مهنة التجميل في مصر بعد الأزمة، أكثر من أي قطاع آخر، بسبب خوف المواطنين من عدوى كورونا.

وأغلق العشرات من العاملين فى مجال التجميل محلاتهم ومصادر أرزاقهم، والبعض الآخر اضطر إلى تقليص الأعداد العاملة، دون أي تغطيه لهم، فكان لابد من رموز مهنة التجميل وشعبة الكوافير، من عمل اجتماع طارئ من أجل تأسيس نقابة مهنية لهم، تحميهم من المخاطر والكوارث الطبيعية، وبناء عليه يجتمع صفوه أبناء المهنة يوم الاثنين المقبل الساعة الثالثة، بمقر قاعة اجتماعات الغرفة التجارية بالقاهرة، لبدء فعاليات تأسيس نقابة مهنية.