السيسي للدارسين بجامعة سلمان: عايزين نطلع أفضل جودة للتعليم

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة للدارسين في فرع جامعة الملك سلمان الدولية في شرم الشيخ، قائلاً: "يا ترى فيه حاجة انتم ليكم ملاحظات عليها بعد أسبوع من وجودكم هنا بصراحة؟ إحنا بنطمن إن كل حاجة طبقًا للتخطيط اللي اتعمل واتحقق لكم العملية التعليمية".

وأضاف "السيسي" خلال تفقده فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، قائلاً: "عايزين نطلّع أفضل جودة تعليم على الإطلاق في الجامعات دي، عشان كده انتم المستهدفين إننا نعمل أفضل تعليم لكم"، وتابع مازحًا: "لو فيه حاجة كطلبة وطالبات هنا محتاجين إننا نضيفها قولوها، لو ماقلتوش مش هيبقى فيه فرصة تانية".

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وأضاف "راضي" أن جامعة الملك سلمان تعد من المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوي الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً وأكاديمياً على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والإدارية - السياحة والضيافة - العمارة - الألسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية - الفنون والتصميم.