بعد طنعه دفاعا عن ابنة شقيقه.. رئيس الفتوى الأسبق: مات شهيدا

حالة من الحزن والغضب سيطرت علي مواقع التواصل الاجتماعي عقب قتل ملاكم علي يد صاحب محل هواتف محمولة، إثر محاولة الأخير التحرش بابنة شقيقه الأول، وحينما تدخل المجني عليه لمنعة من الاعتداء عليها، طعنه بآلة حادة ونقل إلى المستشفي وفارق الحياة هناك.

وأكد عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، أن الشاب مات شهيداً لدفاعه عن عرضه، وذلك لقول رسول الله: "منْ قُتِل دُونَ مالِهِ فهُو شَهيدٌ، ومنْ قُتلَ دُونَ دمِهِ فهُو شهيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دِينِهِ فَهو شهيدٌ، ومنْ قُتِل دُونَ أهْلِهِ فهُو شهيدٌ".

وأضاف الأطرش، لـ" الوطن"، أنه "حزين من الحالة التي وصل إليها المجتمع المصري وافتقاده للأخلاق التي لابد أن يتحلى بها الفرد".

وكان قد تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة كرموز بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بين شاب وصاحب محل هواتف بأحد الشوارع الكائنة بدائرة القسم، وإصابة أحدهما.

وانتقل ضباط القسم برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أنه أثناء جلوس "كريم إبراهيم" 20 عاما، لاعب ملاكمة، على أحد المقاهي فوجئ بالمدعو "أ.ع.ع"، صاحب محل هواتف محمولة، يعاكس ابنة شقيقته أثناء ذهابها إلى الدرس.

وتبين من التحريات أن المجني عليه وبّخ المتهم لمعاكسته ابنة شقيقته، ما أدى لنشوب مشادة كلامية بينهما، واستل الثاني سلاحا أبيض "مطواة" من المحل، وسدد للأول عدة طعنات بمختلف أنحاء الجسم.

جرى نقل المجني عليه إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري" في حالة حرجة، لتلقي العلاج اللازم، وتبينت إصابته بجروح طعنية بالكلى والقولون والقدم، ما استدعى إجراء عدة عمليات جراحية واستئصال الكلية، إلا أنه لقي مصرعه.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت نيابة كرموز بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.