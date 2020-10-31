إسكان النواب: السيسي يحقق حلم المصريين بإنشاء أكبر مصنع غزل

أكد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الاسكان بالبرلمان، أن جولة الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بموقع إنشاء مصنع غزل (1) الجديد- الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم- وأعمال تطوير مركز تدريب العاملين لقطاع الغزل والنسيج، أول خطوة فى تحقيق الرئيس عبدالفتاح السيسي لحلم المصريين، باستعادة مصر لمكانتها العالمية المرموقة فى صناعات الغزل والنسيج.

يذكر أن الجولة، جاءت خلال زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات الوزارة.

وقال "إسماعيل" فى بيان له أصدره اليوم، إن مصر كانت واحدة من أهم الدول على مستوى العالم، ليس فى مجال صناعات الغزل والنسيج، لكن فى تصدير جميع منتجات هذه الصناعات الاستراتيجية لمختلف دول العالم، خاصة الدول الأوروبية وأمريكا، مؤكدا أن كلمات صنع فى مصر التى كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية على منتجات صناعات الغزل والنسيج، كانت تجعل كل المصريين داخل مختلف دول العالم يشعرون بالفخر والسعادة.

وأعرب إسماعيل، عن ثقته التامة فى قدرة الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام على تحقيق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليعود القطن المصري إلى عصره الذهبي، وايضا صناعات الغزل والنسيج إلى مكانتها العالمية المرموقة، خاصة بعد تخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسى لمبلغ 21 مليار جنيه للتطوير والتحديث الشاملين لجميع مشروعات وصناعات الغزل والنسيج.

وشدد على ضرورة أن تكون لدى قيادات شركات الغزل والنسيج، الرغبة الحقيقية فى التحديث والتطوير لشركاتهم.