إصابة 3 شباب في تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

أصيب 3 شباب في حادث سير بمحافظة بني سويف، إثر تصادم دراجتين بخاريتين أعلى كوبري عدلي منصور، بمدينة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير أعلى كوبري عدلي منصور، بمدينة بني سويف، إثر تصادم دراجتين بخاريتين، ونتج عنه إصابة 3 شباب.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة كل من: "أيمن احمد طه" 30 سنة، مقيم قرية شريف باشا، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، و"أميرة حسين عويس" 35 سنة، مقيم قرية شريف باشا، مصابًا باشتباه كسر الذراع الأيمن، و"محمد جمال جلال" 30 سنة، مقيم عزبة التحرير بمدينة بنى سويف، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، جرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

وكان أصيب "طبيبان" بإصابات بالغة، في حادث سير وقع صباح اليوم بمحافظة بني سويف، وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقا".

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق كورنيش النيل بمدينة بني سويف، نتج عنه إصابة "اثنين" إثر اصطدام سيارتهما بأحد أعمدة الإنارة بالطريق.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة كل من: "ابانوب وليان نجيب" 24 سنة، طبيب أسنان، بجروح وكدمات متفرقة، و"مايكل جرجس ميخائيل" 24 سنة، طبيب أسنان، بجروح وكدمات متفرقة، يقيمان بمدينة بني سويف.