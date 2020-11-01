حظك اليوم الأحد 1-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تعرف الأبراج بأنّها تقسیمات للدائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، ويبلغ عدد الأبراج على دائرة البروج 12 برجًا.

وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك لتخصص مزيدا من الوقت والطاقة للأمور المالية والمهنية، فقط كن متعقلا في إدارة أمورك وضاعف تركيزك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في مواجهة برجك.. حاول أن تريح أعصابك ولا تلجأ لإظهار عدوانية أو تحدي.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. فينوس بمنزلك السادس تشحذ طاقتك وتزيد من إصرارك على الوصول لأهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في برجك ويزيد اليوم من جاذبيتك وشعبيتك واتزانك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراقبة كل صغيرة وكبيرة، فقط اعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بعدم الزهو بنفسك ومن المهم ألا تعلن أخبارك العاطفية أو خططك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بدعم من الزملاء أو رؤساء العمل وقد تجمعك بالأصحاب أوقات رائعة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد يحمل لك اليوم اجتماعات سارة ولقاءات شاعرية تجمعك بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا وعليك أن تتحكم في عصبيتك كي لا تخلق لنفسك عداوات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد تربكك تصرفات وأقوال، وينصحك الفلك أن تقاوم الاستفزاز وأن تتجنب الجدال مع البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تتصرف بإيجابية وتبدو أكثر استعدادا للخوض في تجربة تتعلم من خلالها الكثير.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بنوع خاص من السحر النابع من ذاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك لدراسة مشروع يهمك وتستطيع أن تتغلب على عثرات الطريق وتخطط جيدا وتدير أمورك بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم تعدك الأفلاك بلقاءات عاطفية حلوة وتحصل على تقدير الكثيرين.. تفاءل فالفلك يعمل لصالحك اليوم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم كن مستعدا للعطاء إذا أردت أن تكسب إعجاب المحيطين بك فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه لعلاقتك بشريك حياتك ولا تتسرع في قراراتك أو في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة ويمنحك ذلك روح بحث ومثابرة وتستمتع بالقيام بواجبك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك سحرا وجاذبية وأفكارا مبتكرة لتجديد حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الشمس في وضع داعم تمنحك كل الطاقة والحماس والإصرار، وقد تحسن التصرف رغم الضغوط وتحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب مما يجعلك فرحا ومبتكرا ومليئا بالمشاعر الدافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي جيم كاري، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ينبئ بشد وجذب في علاقاتك فابتعد اليوم مسافة كافية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تبدو مرهف الإحساس وتميل لاسترجاع الماضي وعليك أن تقاوم مشاعر الإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة الأمريكية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تستخدم أسلوبا مقنعا وتبدو يقظا ومؤثرا فيمن حولك وتنجح في إثبات وجودك في كل نشاط وعمل.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يعدك بيوم مثالي للاقتراب ممن تحب وللانفتاح اجتماعيا ومخالطة الكثيرين ومعرفتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.