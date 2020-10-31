7 مستندات لترخيص المقاهي والمطاعم والفنادق بالجيزة

كشفت محافظة الجيزة عن 7 مستندات يجب أن يشملها طلب الحصول على ترخيص بفتح محل عام (مقهى- مطعم- فندق)، حال تقديمه لوحدات الإدارة المحلية (مركز- مدينة- حي- قرية).

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- شهادة من إدارة التجنيد بموقف طالب الترخيص من الخدمة العسكرية (إذا كانت سنه بين 21 و30 سنة).

- صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).

- خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل.

- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية السنوية للمحل.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص، وإذا كان أجنبيًا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه.

- إذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة، يُرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها، والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسؤول عن تنفيذ أحكام القانون.

شروط الحصول على الخدمة

- مالك المحل أو وكيل عنه ( بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

- وفي جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل (شهادة – خطاب – إيصال)، وكذلك صورة الشهادات الصحية الخاصة بهم، وصورة البطاقة الضريبية، وصورة السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصول، وذلك عند إتمام تنفيذ الاشتراطات المطلوبة في المحال العامة وقبل إصدار التراخيص.

إجراءات المواطن

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

- عند الموافقة على النشاط يجري سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة.

- بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وُجدت.

- إبلاغ الوحدة المحلية عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.

- تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة، للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.

- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة، واستلام الرخصة وتلقي الخدمة.

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

- عند الموافقة على النشاط يجري سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة.

- بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وُجدت.

- إبلاغ الوحدة المحلية عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.

- تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة، للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.