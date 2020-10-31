7 مستندات لترخيص المقاهي والمطاعم والفنادق بالجيزة
كتب:
سلامة عامر
05:16 م | السبت 31 أكتوبر 2020
مقهي "ارشيف"
كشفت محافظة الجيزة عن 7 مستندات يجب أن يشملها طلب الحصول على ترخيص بفتح محل عام (مقهى- مطعم- فندق)، حال تقديمه لوحدات الإدارة المحلية (مركز- مدينة- حي- قرية).
المستندات المطلوبة
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- شهادة من إدارة التجنيد بموقف طالب الترخيص من الخدمة العسكرية (إذا كانت سنه بين 21 و30 سنة).
- صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).
- خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل.
- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية السنوية للمحل.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص، وإذا كان أجنبيًا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه.
- إذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة، يُرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها، والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسؤول عن تنفيذ أحكام القانون.
شروط الحصول على الخدمة
- مالك المحل أو وكيل عنه ( بتوكيل رسمي موثق).
- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
- وفي جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل (شهادة – خطاب – إيصال)، وكذلك صورة الشهادات الصحية الخاصة بهم، وصورة البطاقة الضريبية، وصورة السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصول، وذلك عند إتمام تنفيذ الاشتراطات المطلوبة في المحال العامة وقبل إصدار التراخيص.
إجراءات المواطن
- ملء النموذج الخاص بالخدمة.
- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.
- عند الموافقة على النشاط يجري سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة.
- بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وُجدت.
- إبلاغ الوحدة المحلية عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.
- تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة، للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.
- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة، واستلام الرخصة وتلقي الخدمة.
إجراءات الجهة المقدمة للخدمة
- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.
- عند الموافقة على النشاط يجري سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة.
- بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وُجدت.
- إبلاغ الوحدة المحلية عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.
- تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة، للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.