البطل والمصور بلا ملابس.. كواليس فيلم "نساء ضد القانون" الممنوع من العرض

روى مدير التصوير سعيد شيمي، كواليس تصوير فيلم "نساء ضد القانون"، الممنوع من العرض، الذي تم تصويره مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

ونشر "شيمي"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه مع الفنان علي الشريف، من كواليس الفيلم، قائلًا: "صورة وتاريخ".

وكشف سعيد شيمي، كواليس التصوير، بقوله: "الممثل العبقري على الشريف، وهو بيحاول ينام مع مراته، وهى مش عاوزة، طبعًا هنا التشويه مطلوب للوجه دراميًا.. ولذلك اقتراب العدسة من الزوج ضروري".

وفسّر سبب ظهوره بصحبة على الشريف، خلال تصوير المشهد، بلا ملابس، قائلًا: "قالعين الهدوم عشان الدنيا نار.. بنصور في شقة في الصيف، وهدومي اتبلت من البروفة.. فقلت أقلع أفضل.. وكانت هذه الصورة".

"نساء ضد القانون" يروي قصة ثلاث صديقات يعانين من تردي الأوضاع المادية والقهر الاجتماعي وسطوة الرجال، ويضطررن لسلك أساليب ملتوية، للخروج من الحصار المضروب حولهن.

الفيلم بطولة نورا ويوسف شعبان وعايدة رياض وسوزان صالح وإبراهيم نصر وألفت سكر وحمدي بتشان، وهو من تأليف نبيل علام وإخراج نادية حمزة.

سعيد شيمي هو مصور سينمائي، ولد في منطقة عابدين بمدينة القاهرة في عام 1943، إلتحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة لمدة ثلاثة أعوام ثم ترك الدراسة بها وإلتحق بالمعهد العالي السينما وحصل علي الدبلوم في عام 1971 وحصل كذلك علي دبلوم مدرسة التصوير الحديث الأمريكية بعد دراسة لمدة عامين ونصف بالمراسلة في عام 1969. قام بتصوير العديد من الأفلام لجمعية الفيلم بالقاهرة، كما عمل مديرًا للتصوير في عشرات الأفلام، منها: (الرصاصة لا تزال في جيبي، عنتر شايل سيفه، العار، اﻹمبراطور، الطريق إلى إيلات، جزيرة الشيطان).

أما علي الشريف، فالتحق بكلية الهندسة في عام 1965، ولكنه تركها والتحق بكلية التجارة ليجد وقت للسياسة لشغفه الشديد بها، وجاءت بدايته الفنية عندما اختاره المخرج الراحل يوسف شاهين لتأدية شخصية (دياب) في فيلم الأرض في عام 1970، ومن بعدها شارك في تادية العديد من الشخصيات المساعدة في السينما خلال حقبتي السبعينات والثمانينات.