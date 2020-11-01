12 مهمة للمكاتب الصحية بالأحياء لخدمة المواطنين

حددت مديرية الصحة بالقاهرة دور ومهام المكاتب الصحية المنتشرة فى أحياء المحافظة لتقديم خدمات للمواطنين، وهى كالتالى،

-التطعيمات الإجبارية للأطفال.

-الحملات القومية للتطعيم.

-إخطار المناطق بتطعيمات الطفل الوافد.

-استخراج شهادة الميلاد للمولودة داخل دائرة المكتب.

-الكشف الطبي على المتوفي داخل دائرة المكتب واستخراج تصريح الدفن.

-استخراج شهادة الوفاة للمتوفى داخل دائرة المكتب.

-الإجازات المرضية للموظفين الغير تابعين للتأمين الصحي.

-متابعة الحالات المرضية المعدية والمخالطين.

-الإصحاح البيئي.

-مراقبة الأغذية

-الكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية في الاطفال.

-متابعة الطفل السليم.

من ناحية أخرى، وجه محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في وقت سابق، مديري الإدارات التعليمية في نطاق المحافظة، بإلغاء طابور الصباح، في المدارس التي لا تتواجد لديها مساحة كافية تسمح بـ"التباعد الاجتماعي".

وقال "عطية"، إنه ينبغي التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل قوة، بداية من قياس حرارة الطالب، والعاملين، والتأكد من ارتداء الكمامات للطلاب والمدرسين خارج وداخل الفصل، موضحًا أن المدارس التي يتواجد لديها أماكن لتباعد الطلاب، وتواجد الطلبة بدون تزاحم، يتم تنظيم الطابور فيها، مطالبا بمراعاة عدم التزاحم عند صعود الطلبة للمدرسة أثناء الانصراف.

وتابع: "المدرسة اللى مفيش فيها مكان يسمح بعدم التزاحم خلال الطابور يلغي الطابور"، مع العمل على تنظيم صعود ونزول الطلاب من الطابور، موجها بتعاون المعلمين في التدريس للصفوف الدراسية المختلفة، قائلاً: "إحنا شغالين جزئياً والمفروض مفيش عجز.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على الاهتمام بغسل الأيدي أثناء اليوم الدراسي، والتأكد من تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، وفق تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بأهمية الالتزام بأعلى درجات الإجراءات الاحترازية، وطمأنة أولياء الأمور، موجها بأهمية عدم تزاحم أولياء الأمور أمام أبواب المدرسة، وتكثيف المتابعات على المدارس، والتأكيد على متابعة المجموعات المدرسية.