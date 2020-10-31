تطوير شبكة الصرف الصحي بالطور وشرم الشيخ بـ252 مليون جنيه

قام المهندس سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، بجولة تفقدية لمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بمدينة رأس سدر في جنوب سيناء، للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطة ومتابعة سير وانتظام العمل بها.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع المياه بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، إن محطة رفع الصرف الصحي بمدينة رأس سدر، إحدى محطات الصرف المهمة والرئيسية بالمدينة، ويُجرى تجميع مياه الصرف الصحي بجميع أحياء المدينة بداخلها، ثم ترفع هذه المياه إلى محطة المعالجة، للتخلص الأمن من مياه الصرف الصحي بالمدينة.

وأشارت إلى أنه جاري تنفيذ مشروع محطة لتحلية مياه البحر بمدينة رأس سدر ضمن 8 محطات جاري تنفيذها بجنوب سيناء، وتعمل المحطة بطاقة 30 ألف متر مكعب يومي، تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تصل إلى 600 مليون جنيه.

وأكدت أن المحطة تتضمن مأخذ بحري، ومبنى طلمبات للمأخذ البحري وفلاتر تنقية، ومبنى للتحلية، وغرفة المراقبة والتحكم بنظام الأسكادا ، ومعمل مراقبة وضمان جودة، ومبنى للمعالجة النهائية، وعنبر لطلمبات المياه، إضافة إلى المباني الإدارية، ومبنى سكن العاملين والمهندسين ومخزن وورشة.

وأوضحت رئيس قطاع المياه، أنه تُجرى أعمال الصيانة والتوسع في شبكات الصرف الصحي بجميع مدن المحافظة، مشيرة إلى الانتهاء من مشروعين بمدينتي الطور وشرم الشيخ بتكلفة 252 مليون جنيه.

وذكرت أن مشروع مدينة الطور يتضمن 3 محطات رفع، وشبكات صرف وخطوط طرد، بطول 32 ألف متر، بالإضافة إلى محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بطاقة 10 آلاف م 2 يوميًا، بتكلفة 182 مليون جنيه، بهدف توصيل خدمات الصرف الصحي لأحياء الطور الجديدة ومشروع الإسكان الاجتماعي، ويتضمن مشروع مدينة الطور محطتين صرف صحي، إحداهما بمنطقة الرويسات، والأخرى بمنطقة إسكان العاملين، بتكلفة 70 مليون جنيه.