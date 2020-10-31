عاجل.. القبض على قاتل الطفل السوداني بعد ساعات من الجريمة

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، من القبض على المتهم بقتل الطفل السوداني، بعد أن تبلغ لقسم ثالث أكتوبر من مستشفى بإستقبالها "طالب 13 سنة مقيم بدائرة القسم"، متوفى إثر إصابته بجرحين طعنيين بالصدر.

تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت تحرياته إلى تحديد مرتكب الواقعة 51 سنة حداد، له معلومات جنائية، مقيم دائرة قسم الأربعين بالسويس.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن السويس أسفرت عن ضبطه، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها.

واعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة، وقرر بسابقة قيامه منذ حوالى عامين، بتسليم مبلغ 50 "سن47 حداد" نفس الجنسية، بوساطة والد المجني عليه "سن 44"، عامل حدادة نفس الجنسية، "لمساعدته فى إنهاء إجراءات سفره لدولة أوربية، إلا أنه لم يقم بذلك، ولم يرد المبلغ وغادر البلاد للدولة المشار إليها، فطلب من والد المجنى عليه، رد المبلغ، حيث قام بتسليمه مبلغ 14 ألف جنيه، وأخذ يتردد عليه، لاستعادة باقي المبلغ.

أضاف المتهم المذكور، بقيامه بمطالبة والد المجنى عليه بسداد باقى المبلغ المالى، إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بالتعدى عليه بسكين، محدثا إصابته بجرح قطعى بذراعه الأيسر، فانصرف ثم عاد مرة أخرى، وبحوزته سكين، وصعد إلى الشقة محل إقامته، فاكتشف عدم تواجده، فتعدى على نجله المجنى عليه، محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وهرب بمواجهة والد المجني عليه، بما جاء باعترافات المتهم أيدها.