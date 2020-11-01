شاهد زوجته تخونه.. تفاصيل مقتل مزارع على يد عشيقين

وقفت أمام باب منزلها وصرخت بصوت عال "إلحقوني جوزي الحرامية ضربوه عشان منعهم يسرقوا الجاموسة"، لحظات وحضر عدد من جيرانها تلبية لصرخاتها وبفحص زوجها تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وحضرت الشرطة بعد بلاغ أسرة المجني عليه وعثرت علىه جثة هامدة ملقى داخل صالة المنزل.

تلك الجريمة حدثت داخل منزل المجني عليه في عزبة عارف بقنا، واستمعت أجهزة الأمن لأقوال الزوجة وجاءت روايتها المكذوبة: "كنت موجودة مع زوجي في المنزل وسمعنا صوت حرامية بيكسروا في باب حوش الواشي عشان يسرقوا الجاموسة فخرج زوجي مسرعًا وأمسك قطعة حديدية لمنعهم من السرقة بس هما خدوها منه وضربوه على دماغه فمات".

رواية الزوجة ساقتها أمام المباحث للهروب من المسؤولية الجنائية إذ كشفت التحريات أن الزوجة وعشيقها هما اللذان نفذا الجريمة عندما شاهدهما الزوج حمادة زكي صالح، 40 عامًا، يمارسان الرذيلة داخل منزل الزوجية، وخوفًا من الفضيحة أسرعت الزوجة والعشيق في الاعتداء ضربًا على الزوج بقطعة حديدية فسقط على الأرض جثة هامدة وتمكن العشيق من الهروب ثم بدأت الزوجة فى اختلاق واقعة مقتله على أيدي اللصوص الذين حضروا لسرقة الجاموسة.

واعترفت "عزة ب. ك."، المتهمة بقتل زوجها في نجع حمادي بمحافظة قنا، أمام اللواء عاطف أبوالوفا، رئيس فرع الأمن العام، بارتكاب الواقعة، بعد ارتباطها بعلاقه غير شرعية مع المتهم الثاني "عشيقها"، حيث كانت تطلبه بعد نوم زوجها في الساعات الأولى من الليل.

وقالت الزوجة القاتلة، في اعترافاتها، إن زوجها استيقظ في يوم الواقعة، دون أن تشعر به، إلا عندما دخل غرفة نومها ووجدها في أحضان عشيقها، مشيرةً إلى أنه أصيب بصدمة عصبية ولم ينطق بكلمة واحدة، وبعد ان استعاد وعيه حاول الاعتداء على عشيقها، ولكنه لم يستطع، فهدد بفضح أمر زوجته، فقام شريكها بدفعة على السلم، ثم خنقه من رقبته.

وتابعت: "بعدها قمت بإحضار حجر، وانهلت على رأسه ضرباً، حتى تأكدنا من موته، وبعدها بدقائق خرج عشيقي من المنزل، وقمت بالصراخ وعندما حضر الأهالي، أخبرتهم بأن اللصوص حاولوا سرقة الجاموسة وقاموا بقتل زوجي"، وأضافت: "ظننت أنني خدعت رجال الشرطة، إلا أنه بعد 4 أيام فوجئت بهم يقبضون علي".

وتمكنت مباحث قنا من كشف غموض العثور على جثة عامل بنجع حمادي مقتولا في منزله، حيث تبين قيام زوجته وعشيقها بقتله، بعد أن شاهدهما يمارسان الرذيلة على فراشه.

ألقت المباحث القبض على الزوجة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بمساعدة عشيقها، وأنها تخلصت منه خوفًا من افتضاح أمرها وشريكها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.