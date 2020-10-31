جامعة الملك سلمان: المصروفات من 30 لـ100 ألف جنيه

قال الدكتور أشرف سعد، القائم بأعمال رئيس جامعة سلمان الدولية، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للجامعة، حضره عدد من قادة المملكة العربية السعودية، ولفيف من الوزراء، وأكد الرئيس خلال الافتتاح، على ضرورة توفير تعليم عال للطلاب، لتحقيق رؤية 2030 وما بعدها، ومعايير القبول بالجامعة بـ3 مراحل، أولها التخصص، وثانيها امتحان للغة الإنجليزية: "بنستقبل الطلاب في البداية فرانكوا أراب، وأنا حاطط شروط قاسية، أن يكون التعليم فيما بعد باللغة الأجنبية".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية تحتاج للجامعات الدولية والأهلية خلال الفترة المقبلة، بسبب الزيادة السكانية المتوقعه، وهو ما أكده وزير التعليم العالي، وترجمه في أرقام حقيقية حتى يشعر كل المواطنين بمدى الاحتياج للجامعات، موضحا أن الجامعات الجديدة تقدم محتويات دراسية مواكبة لسوق العمل المصري والعالمي، عبر وضع إحصائيات خاصة بأعداد الوظائف المطلوبة مستقبلا.

وأكد أن القيادة السياسية، تسعى إلى توفير تعليم جيد، حتى لا يسافر الطلاب المصريين طلبا للتعليم في دول الخارج، وحاليا أصبحت مصر تضم عدد كبير من الجامعات الكبرى والتي تضاهي الجامعات العالمية في قوتها، وما تقدمه للطلاب، مشيرا إلى أن الجامعة تتواجد في محافظة جنوب سيناء وبها 3 أفرع، منها رأس سدر ويتم إنشاء المقر الرئيسي للجامعة بمدينة الطور، التي ستغير وجه المدينة تماما، وستصبح مدينه عالمية، وهناك مباني للجامعة، مصممة على أحدث الطرق العالمية، لتكون جامعات ذكية من الجيل الرابع.

واستطرد أن ذلك يأتي بناء لتحقيق رؤية مصر 2030 واستخدام تلك الجامعات مستقبلا في عديد من الأغراض: "ينفع فصل دراسي وحلقات نقاش ويتم استخدامها لكل الكليات، والبرامج تملكها الجامعة ودور الكليات هو توريد الخدمة من اساتذه وبرامج تعليمية".

وتابع: "عندنا برامج بين الصيدلة والزراعة والطب والهندسة، لخلق جيل جديد من الخريجين لهم القدرة على التوائم باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وفي جامعة رأس سدر بها جامعات خاصة زراية وتم إدخال قطاعات الطب والأسنان والصيدلة والصناعات التكنولوجية وكليات العلوم، والفرع الأخير لجامعة الملك سلمان ستكون في مدينة الطور وستغير الجامعة الجديد وجه المدينة بالكامل".

وفند: "المصاريف بالجامعة من 30 لـ100 ألف، ولو قارنا اللي الطالب بيحصل عليه في الجامعات الثانية هيكون المبلغ قليل جدا، والشهادة اللي الطالب بياخدها معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات والطالب بيكون عنده توازن بين المهارات والمعارف، ونسعي مع الحكومة لعقد شراكات مع الجامعات الدولية لتكون الجامعة شهادتها دولية وذات ترتيب مرموق".